Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Libya'nın doğusundan 'özerk yönetim' açıklaması | Dış Haberler

        Libya'nın doğusundan 'özerk yönetim' açıklaması

        Libya'nın doğusundaki hükümet, ilk kez bir açıklamasında "özerk yönetim" ifadesini kullandı. Temsilciler Meclisinin (TM) atadığı hükümet; ülkenin batısındaki Ulusal Birlik Hükümeti, Başkanlık Konseyi ve Devlet Yüksek Konseyinin dün kurduğu "Başkanlar Konseyi"ne tepki gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2025 - 19:33 Güncelleme: 21.11.2025 - 19:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Libya'nın doğusundan 'özerk yönetim' açıklaması
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Libya’nın doğusundaki Temsilciler Meclisinin (TM) atadığı hükümet, ilk kez bir açıklamasında “özerk yönetim” ifadesini kullandı.

        TM’nin atadığı ve Başbakanı Usame Hammad olan Bingazi kentindeki hükümet, ülkenin batısındaki Ulusal Birlik Hükümeti, Başkanlık Konseyi ve Devlet Yüksek Konseyinin dün kurduğu “Başkanlar Konseyi”ne tepki gösterdi.

        Hammad hükümeti açıklamasında, ‘Başkanlar Konseyi”nin kurulmasını reddettiğini ve böyle bir konseyin anayasal dayanağı olmadığını ileri sürdü.

        Böyle bir konsey kurulmasının “devletin birliği için bir tehdit” olduğu kaydedilen açıklamada, “Başkanlık seçimlerinin bir an önce yapılmasını istiyoruz, aksi takdirde özerk yönetim talebi açık ve acil bir seçenek haline gelecektir.” ifadeleri kullanıldı.

        REKLAM

        Libya’nın doğusundaki yönetim şimdiye kadarki açıklamalarında bölünmeye yönelik bir ifade kullanmamıştı. Bingazi hükümetinin “özerk yönetim” ifadesini yazılı bir açıklamada ilk kez kullanması dikkat çekti.

        Libya’nın batısında dün “Başkanlar Konseyi” kurulmuştu

        Libya’da Birleşmiş Milletler'in (BM) tanıdığı meşru hükümet Ulusal Birlik Hükümeti, Libya Meclisinin üst kanadı olan Devlet Yüksek Konseyi ve ülkenin devlet başkanı statüsündeki Başkanlık Konseyi Başkanlığı dün “Başkanlar Konseyi” adıyla bir konseyin kurulduğunu duyurmuştu.

        Libya Ulusal Birlik Hükümeti İletişim ve Siyasal İşlerden Sorumlu Devlet Bakanı Velid el-Lafi, kurulan söz konusu konseyin amacının “ulusal karar alma süreçlerini birleştirmek” olduğunu söylemişti.

        Lafi, Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Muhammed Tekale ve Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi’nin yer aldığı Konseyin yeni bir kurum olmadığını devlete yeni bir kurumsal yük getirmediğini belirterek şunları kaydetmişti:

        “Konsey, yetkililer arasındaki koordinasyonu artırmak, siyasi, ekonomik ve güvenlik sorunlarını ele almak ve Libya devletinin resmi mesaj ve tutumlarının birleşmesini sağlamak için düzenli ve acil toplantılar düzenleyecek.”

        Lafi ayrıca, Konseyin kendini "Yüksek Egemenlik Otoritesi" olarak adlandırdığını ve Temsilciler Meclisi Başkanının da katılımına açık olduğunu ifade etmişti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Minik Karan'ın ölümünde de aynı firma çıktı
        Minik Karan'ın ölümünde de aynı firma çıktı
        Süreç Komisyonu İmralı'ya gidiyor
        Süreç Komisyonu İmralı'ya gidiyor
        Okan Buruk'tan transfer açıklaması!
        Okan Buruk'tan transfer açıklaması!
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        11. Yargı Paketi'ne “infaz” revizesi: 50 bin kişilik tahliye projeksiyonu
        11. Yargı Paketi'ne “infaz” revizesi: 50 bin kişilik tahliye projeksiyonu
        Gıda zehirlenmesi nasıl başlıyor? Bu belirtilere dikkat!
        Gıda zehirlenmesi nasıl başlıyor? Bu belirtilere dikkat!
        Süper Kupa'da yarı final maçlarının şehirleri açıklandı
        Süper Kupa'da yarı final maçlarının şehirleri açıklandı
        Bursa'da yaşandı! Eczacı kadına saldırıp kıyafetini çıkarmaya çalıştı! Tutuklandı
        Bursa'da yaşandı! Eczacı kadına saldırıp kıyafetini çıkarmaya çalıştı! Tutuklandı
        'Aptal' güzel kraliçe seçildi
        'Aptal' güzel kraliçe seçildi
        Böcek ailesinin ölümünde yeni ifade: Hasta değildim yalan söyledim
        Böcek ailesinin ölümünde yeni ifade: Hasta değildim yalan söyledim
        'Ambar hapı' olarak biliniyor... Bakkalda bile satılıyor! Hafif sarımsak ve ekşimsi bir koku!
        'Ambar hapı' olarak biliniyor... Bakkalda bile satılıyor! Hafif sarımsak ve ekşimsi bir koku!
        "Gerçeklerin ortaya çıkma gibi bir huyu var"
        "Gerçeklerin ortaya çıkma gibi bir huyu var"
        Montella'dan play-off için liglere ara talebi!
        Montella'dan play-off için liglere ara talebi!
        GSS primi artırıldı
        GSS primi artırıldı
        Tavan arasından çıktı, rekor fiyata satıldı
        Tavan arasından çıktı, rekor fiyata satıldı
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Galatasaray'da Gençlerbirliği 11'i netleşiyor!
        Galatasaray'da Gençlerbirliği 11'i netleşiyor!
        Vücut ısısı neden 37 derece?
        Vücut ısısı neden 37 derece?
        "Kenan Yıldız çok fantastik bir oyuncu!"
        "Kenan Yıldız çok fantastik bir oyuncu!"