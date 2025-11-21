Libya'nın doğusundan 'özerk yönetim' açıklaması

Libya’nın doğusundaki Temsilciler Meclisinin (TM) atadığı hükümet, ilk kez bir açıklamasında “özerk yönetim” ifadesini kullandı.

TM’nin atadığı ve Başbakanı Usame Hammad olan Bingazi kentindeki hükümet, ülkenin batısındaki Ulusal Birlik Hükümeti, Başkanlık Konseyi ve Devlet Yüksek Konseyinin dün kurduğu “Başkanlar Konseyi”ne tepki gösterdi.

Hammad hükümeti açıklamasında, ‘Başkanlar Konseyi”nin kurulmasını reddettiğini ve böyle bir konseyin anayasal dayanağı olmadığını ileri sürdü.

Böyle bir konsey kurulmasının “devletin birliği için bir tehdit” olduğu kaydedilen açıklamada, “Başkanlık seçimlerinin bir an önce yapılmasını istiyoruz, aksi takdirde özerk yönetim talebi açık ve acil bir seçenek haline gelecektir.” ifadeleri kullanıldı.

Libya’nın doğusundaki yönetim şimdiye kadarki açıklamalarında bölünmeye yönelik bir ifade kullanmamıştı. Bingazi hükümetinin “özerk yönetim” ifadesini yazılı bir açıklamada ilk kez kullanması dikkat çekti.

Libya’nın batısında dün “Başkanlar Konseyi” kurulmuştu

Libya’da Birleşmiş Milletler'in (BM) tanıdığı meşru hükümet Ulusal Birlik Hükümeti, Libya Meclisinin üst kanadı olan Devlet Yüksek Konseyi ve ülkenin devlet başkanı statüsündeki Başkanlık Konseyi Başkanlığı dün “Başkanlar Konseyi” adıyla bir konseyin kurulduğunu duyurmuştu.