Libya ordusundan ateşkes açıklaması!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerDünyaLibya ordusu: Hafter milislerinin ihlallerine rağmen ateşkese bağlıyız - Haberler
ABONE OL

Libya ordusu: Hafter milislerinin ihlallerine rağmen ateşkese bağlıyız

Libya Ordu Sözcüsü, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin elebaşı Halife Hafter milislerinin ihlallerine rağmen ateşkese bağlı olduklarını ifade etti

Libya ordusu: Hafter milislerinin ihlallerine rağmen ateşkese bağlıyız - Haberler
Libya ordusundan ateşkes açıklaması!
0:00 / 0:00
AA

Libya ordusu, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin elebaşı Halife Hafter milislerinin ihlallerine rağmen ateşkese bağlı olduklarını belirtti.

Libya Ordu Sözcüsü Albay Muhammed Kununu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Libyalılara karşı suç işleyenlerin yerinin diyalog masası değil mahkeme salonları olduğunu ifade etti.

"Libya ordusu, Birleşmiş Milletler'in (BM) öncülük ettiği ateşkese bağlıdır. Ancak Hafter milisleri Sirte'de ateşkesi en az 8 defa ihlal etmiştir ve halen paralı asker nakline ve askeri kamp kurmaya devam etmektedir." diyen Kununu, "savaş suçlusu" Hafter'in isminin geçtiği hiçbir çözümü kabul etmeyeceklerini vurguladı.

Savunma Bakanı Selahaddin en-Nemruş, 7 Aralık'ta yaptığı açıklamada, "Birleşmiş Milletleri (BM) ve Libya'da barış ve diyaloğu destekleyen ülkeleri uyarıyoruz; eğer savaş suçlusu Hafter dizginlenip umursamazlığının önüne geçilmezse 5+5 askeri anlaşmasından çekiliriz." ifadelerini kullanmıştı.

İsviçre'nin Cenevre kentinde 19-23 Ekim'de düzenlenen 5+5 Ortak Askeri Komite toplantıları sonucunda Libyalı taraflar arasında kalıcı ateşkes anlaşması imzalanmıştı.

Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu (UNSMIL) Temsilcisi Stephanie Williams, daha önce yaptığı açıklamada, Libya'da ateşkesi ihlal edenlere BM tarafından yaptırım uygulanacağını kaydetmişti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Azerbaycan'a gidiyor!
DÜNYACumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'a gidiyor!
TAHRAN'DA İSRAİL BAYRAĞI! Son dakika... İsrail bayrağını Tahran'a astılar! - Haberler
DÜNYAİsrail bayrağını Tahran'a astılar!
SON DAKİKA: Paşinyan'a istifa etmesi için verilen süre doldu: Halk sokakta!
DÜNYAPaşinyan'a verilen süre doldu: Halk sokakta!
ABD Kara Kuvvetlerinde "tecavüz ve cinayet" depremi - Haberler
DÜNYAABD Kara Kuvvetlerinde "tecavüz ve cinayet" depremi
ABD Temsilciler Meclisinde, Türkiye'ye de yaptırım öneren savunma bütçesi kabul edildi
DÜNYATürkiye'ye yaptırım öneren savunma bütçesini kabul ...
ABD Hazine Bakanından Kovid-19'a karşı yeni destek paketi teklifi
DÜNYAABD'de Kovid-19'a karşı 916 milyar dolarlık yeni ...
Son dakika... Fransa’da 6 kişiyi taşıyan helikopter düştü: 5 ölü
DÜNYAFransa'da helikopter kazası: 5 ölü
Trump, Kovid-19 aşılarının önce ABD vatandaşlarına yapılacağını söyledi
DÜNYAAşıda da 'Önce Amerika'
İsviçre'deki bir araştırmaya göre Kovid-19'un belirtileri 6 haftadan fazla sürebiliyor
DÜNYAAraştırma: Kovid-19 belirtileri 6 haftadan fazla ...
KKTC'de 'UBP-DP-YDP koalisyon hükümeti' protokolü imzalandı
DÜNYAKKTC'de koalisyon hükümeti protokolü imzalandı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X