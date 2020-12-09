Libya ordusundan ateşkes açıklaması! 0:00 / 0:00

AA

Libya ordusu, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin elebaşı Halife Hafter milislerinin ihlallerine rağmen ateşkese bağlı olduklarını belirtti.

Libya Ordu Sözcüsü Albay Muhammed Kununu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Libyalılara karşı suç işleyenlerin yerinin diyalog masası değil mahkeme salonları olduğunu ifade etti.

"Libya ordusu, Birleşmiş Milletler'in (BM) öncülük ettiği ateşkese bağlıdır. Ancak Hafter milisleri Sirte'de ateşkesi en az 8 defa ihlal etmiştir ve halen paralı asker nakline ve askeri kamp kurmaya devam etmektedir." diyen Kununu, "savaş suçlusu" Hafter'in isminin geçtiği hiçbir çözümü kabul etmeyeceklerini vurguladı.

Savunma Bakanı Selahaddin en-Nemruş, 7 Aralık'ta yaptığı açıklamada, "Birleşmiş Milletleri (BM) ve Libya'da barış ve diyaloğu destekleyen ülkeleri uyarıyoruz; eğer savaş suçlusu Hafter dizginlenip umursamazlığının önüne geçilmezse 5+5 askeri anlaşmasından çekiliriz." ifadelerini kullanmıştı.

İsviçre'nin Cenevre kentinde 19-23 Ekim'de düzenlenen 5+5 Ortak Askeri Komite toplantıları sonucunda Libyalı taraflar arasında kalıcı ateşkes anlaşması imzalanmıştı.

Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu (UNSMIL) Temsilcisi Stephanie Williams, daha önce yaptığı açıklamada, Libya'da ateşkesi ihlal edenlere BM tarafından yaptırım uygulanacağını kaydetmişti.