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        Haberler Yaşam Lidya soylularının defnedildiği Bintepeler, açan çiçeklerle renklendi

        Lidya soylularının defnedildiği Bintepeler, açan çiçeklerle renklendi

        'Anadolu'nun piramitleri' olarak gösterilen Manisa'nın Salihli ilçesindeki Lidya Tümülüsleri çevresi, baharın gelmesiyle kır çiçekleri açtı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2025 - 14:20 Güncelleme: 17.03.2025 - 14:20
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        Salihli, Ahmetli ve Gölmarmara ilçeleri arasındaki 'Bintepeler' olarak bilinen bölgede, milattan önce 6 ve 7. yüzyıla tarihlenen dönemde Lidya soyluları ve kraliyet ailesi üyelerinin defnedildiği irili ufaklı 115 tümülüs (mezar ya da mezarlık içeren, toprak yığılarak oluşturulmuş tepecik) bulunuyor.

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        Tarihi öneminin yanında görüntüsüyle de ilgi gören bölge, çok sayıda ziyaretçi ağırlıyor.

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        UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Bintepeler, baharın gelmesiyle doğal güzelliğini de sergilemeye başladı. Tümülüslerin çevresinde açan farklı renklerdeki çiçekler, bölgeyi renklendirdi.

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        #Bintepeler
        #Anadolunun piramitleri
        #Lidya Tümülüsleri
        #Manisa
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