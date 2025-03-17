Lidya soylularının defnedildiği Bintepeler, açan çiçeklerle renklendi

Salihli, Ahmetli ve Gölmarmara ilçeleri arasındaki 'Bintepeler' olarak bilinen bölgede, milattan önce 6 ve 7. yüzyıla tarihlenen dönemde Lidya soyluları ve kraliyet ailesi üyelerinin defnedildiği irili ufaklı 115 tümülüs (mezar ya da mezarlık içeren, toprak yığılarak oluşturulmuş tepecik) bulunuyor.