Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.276,88 %0,67
        DOLAR 32,3435 %-0,10
        EURO 34,8414 %0,16
        GRAM ALTIN 2.390,76 %-0,25
        FAİZ 44,76 %-1,13
        GÜMÜŞ GRAM 27,51 %-0,98
        BITCOIN 61.844,00 %5,28
        GBP/TRY 40,6300 %-0,13
        EUR/USD 1,0766 %0,38
        BRENT 82,96 %-0,85
        ÇEYREK ALTIN 3.908,89 %-0,25
        Haberler Ekonomi Borsa Lila Kağıt halka arz: Lila Kağıt talep toplama tarihi ne zaman bitiyor, hisse fiyatı ne kadar, kaç lot verir, işlem tarihi ne? - Borsa Haberleri

        Lila Kâğıt talep toplama süresi bitiyor! Lila Kâğıt halka arz detayları

        Lila Kâğıt talep toplama süresinin sonuna geliniyor. LILAK" hisse koduyla Borsa İstanbul'da işlem görecek firma 4.48 milyar TL halka arz büyüklüğü ile 120 milyon lot dağıtımı yapmaya hazırlanıyor. İşte Lila Kâğıt hisse fiyatı, halka arz tarihleri ve katılım endeksine ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.05.2024 - 12:33 Güncelleme: 03.05.2024 - 20:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Lila Kâğıt, 30 Nisan itibarıyla talep toplmaya başlamıştı; bugün yani 3 Mayıs Cuma günü saat 17.00'de bu süreç tamamlanacak ardından firmanın BİST'te işlem göreceği tarih belirlenecek. Halka arz büyüklüğünü 4.48 milyar TL olarak açıklayan Lila Kâğıt'ın tüm detaylarını derledik. İşte, Lila Kâğıt halka arz detayları...

        2

        LİLA KÂĞIT HALKA ARZ NE ZAMAN?

        Lila Kâğıt halka arzı talep toplama işlemleri 30 Nisan ile 2-3 Mayıs 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

        3

        LİLA KÂĞIT HALKA ARZ HİSSE FİYATI NEDİR?

        Lila Kâğıt hisse fiyatı 37,39 TL olarak belirlendi.

        4

        LİLA KÂĞIT KAÇ LOT VERİR?

        Lila Kâğıt halka arzında paylar bireysele eşit dağıtılacak olup toplamda 120.000.000 adet lot dağıtılacak.

        Dağıtılacak Pay Miktarı (Olası) *

        - 2.1 Milyon katılım ~ 40 Lot (1495 TL).

        - 2.5 Milyon katılım ~ 34 Lot (1271 TL).

        - 2.9 Milyon katılım ~ 29 Lot (1084 TL).

        - 3.3 Milyon katılım ~ 26 Lot (972 TL).

        - 3.7 Milyon katılım ~ 23 Lot (859 TL).

        - 4.1 Milyon katılım ~ 21 Lot (785 TL).

        - 4.5 Milyon katılım ~ 19 Lot (710 TL).

        - 4.9 Milyon katılım ~ 18 Lot (673 TL).

        5

        LİLA KÂĞIT KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

        Lila Kağıt San. ve Tic. A.Ş.’nin katılım endeksine uygun.

        6

        LİLA KÂĞIT HALKA ARZ HANGİ BANKALARDA VAR?

        A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Acar Menkul Değerler A.Ş.

        Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Akbank T.A.Ş.

        Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Anadolu Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Anadolubank A.Ş.

        Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

        Aktif Yatırım Bankası A.Ş.

        Bizim Menkul Değerler A.Ş.

        Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Burgan Bank A.Ş.

        Colendi Menkul Değerler A.Ş.

        Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        DenizBank A.Ş.

        Dinamik Menkul Değerler A.Ş.

        Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Garanti Bankası A.Ş.

        Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Global Menkul Değerler A.Ş.

        Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Türkiye Halk Bankası A.Ş.

        Icbc Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Ing Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Ing Bank A.Ş.

        Investaz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Türkiye İş Bankası A.Ş.

        Marbaş Menkul Değerler A.Ş.

        Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Fibabanka A.Ş.

        Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.

        Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.

        PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.

        Piramit Menkul Değerler A.Ş.

        Qnb Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Qnb Finansbank A.Ş.

        Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Şekerbank T.A.Ş.

        Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Odea Bank A.Ş.

        Teb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Teb A.Ş.

        Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş.

        Ünlü Menkul Değerler A.Ş.

        Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        T. Vakıflar Bankası T.A.O.

        Vakıf Katılım Bankası A.Ş.

        Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.

        Yapı Kredi Menkul Değerler A.Ş.

        Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.

        Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.

        Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        T.C. Ziraat Bankası A.Ş.

        Pay Menkul Değerler A.Ş.

        Prim Menkul Değerler A.Ş.

        7

        LİLA KÂĞIT HALKA ARZ FONU NERELERDE KULLANILACAK?

        Halka arz edilecek toplam payların yüzde 70'i yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 20'si yurt içi kurumsal yatırımcılara, yüzde 10'luk kısmı yurt dışı kurumsal yatırımcılara gerçekleştirilecek satışlar için tahsis edilecek.

        8

        Şirket, halka arzdan elde edilecek gelirin önemli bir kısmını Erzurum Fabrika Yatırımı, Ergene Fabrika Yatırımı ve Yenilenebilir Enerji Yatırımları için kullanmayı planlıyor.

        Koç Metalurji halka arz oluyor!
        Koç Metalurji halka arz oluyor!
        Altınay Savunma Teknolojileri halka arz oluyor!
        Altınay Savunma Teknolojileri halka arz oluyor!
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sudan Cumhurbaşkanı'nın oğlu hayatını kaybetti
        Sudan Cumhurbaşkanı'nın oğlu hayatını kaybetti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Heyecan devam ediyor!
        Heyecan devam ediyor!
        Reçeteli uyuşturucu ticareti: 36 tutuklama
        Reçeteli uyuşturucu ticareti: 36 tutuklama
        İstanbullular kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışa dikkat!
        İstanbullular kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışa dikkat!
        Fransa'da 'çocuklara cep telefonu' tartışması
        Fransa'da 'çocuklara cep telefonu' tartışması
        G.Saray iki adayla seçime gidiyor
        G.Saray iki adayla seçime gidiyor
        Fahiş fiyat ve stokçuluk cezaları artırılıyor
        Fahiş fiyat ve stokçuluk cezaları artırılıyor
        Ali Koç'tan sert sözler!
        Ali Koç'tan sert sözler!
        Polis aracına çarptı, şok geçirdi
        Polis aracına çarptı, şok geçirdi
        Olaylı gece
        Olaylı gece
        PPK toplantısından 'kirada zam sınırı' mesajı
        PPK toplantısından 'kirada zam sınırı' mesajı
        CHP lideri Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme açıklaması
        CHP lideri Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme açıklaması
        Aşk iddialarını yalanladı
        Aşk iddialarını yalanladı
        Dedelerinden kaldı... 25 metrekarelik 'peribaca' ev!
        Dedelerinden kaldı... 25 metrekarelik 'peribaca' ev!
        Kablosuz ağı zayıflatan 10 nesne!
        Kablosuz ağı zayıflatan 10 nesne!
        Sharon Stone'dan 'Kurtlar Vadisi' itirafı
        Sharon Stone'dan 'Kurtlar Vadisi' itirafı
        'Dünyanın Fatihi' Londra'da sergileniyor
        'Dünyanın Fatihi' Londra'da sergileniyor
        Dilan Polat sinir krizi geçirdi! Kendisine zarar verdi!
        Dilan Polat sinir krizi geçirdi! Kendisine zarar verdi!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası