ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ TALEP TOPLAMA TARİHLERİ

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ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ LOT DAĞILIMI

Altınay Savunma Teknolojileri toplamda 58.823.530 lot dağıtımı yapacak. Ancak şu anda olasu lot miktarı belirlenmedi.