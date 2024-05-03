Halka arz takvimi Mayıs: Altınay Savunma Teknolojileri halka arz oluyor!
Halka arz Mayıs ayı takvimine Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş. eklendi. Halka arz büyüklüğünü 1.8 milyar TL olarak açıklayan firmanın tüm bilgilerini derledik. İşte, Altınay Savunma Teknolojileri hisse fiyatı, lot miktarı ve talep toplama tarihleri...
Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş. halka arz oluyor. Firma eşit dağıtım yöntemiyle 58.823.530 lot dağıtımı yapacak. Şirket, halka arzdan gelecek miktarın yüzde 50'sini yeni tesis ve üretim teknolojileri için yatıracağını açıkladı. İşte, halka arz takvimi Mayıs ayı kapsamında Altınay Savunma Teknolojileri hisse fiyatı, lot miktarı ve talep toplama tarihleri...
ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ HİSSE FİYATI NE KADAR?
Firmanın hisse fiyatı 32 TL olarak belirlendi.
ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ TALEP TOPLAMA TARİHLERİ
Henüz bu bilgi netleşmedi. Firmanın tüm detayları belli olduğunda haberimize ekleyeceğiz.
ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ LOT DAĞILIMI
Altınay Savunma Teknolojileri toplamda 58.823.530 lot dağıtımı yapacak. Ancak şu anda olasu lot miktarı belirlenmedi.
ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ NE ZAMAN BORSADA İŞLEM GÖRECEK?
Firmanın henüz talep toplama tarihleri belirlenmedi. Önce bu tarih belirlenecek daha sonra işlem tarihi kesinleşecek.
ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ HALKA ARZ FONUNU NASIL KULLANACAK?
Yüzde 50 Yeni tesis ve üretim teknolojileri yatırımları.
Yüzde 15 Test ve doğrulama teknolojileri ile ar-ge ve ür-ge yatırımları
Yüzde 5 Global satış ve pazarlama ağı yatırımları.
Yüzde 15 İşletme sermayesi.
Yüzde 5 Finansal borç ödemeleri.
Yüzde 10 Şirket satın alımı ve/veya iş ortaklıkları kurulması.