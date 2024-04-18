Lille: 2 - Aston Villa: 1 (3-4 penaltılar) | MAÇ SONUCU UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek finalinde Aston Villa, normal süresi ve uzatmaları 2-1 sona eren maçta Lille'yi penaltı atışları sonucu mağlup ederek yarı finale yükseldi. Aston Villa'nın tek golü ise Matty Cash'dan geldi. Fransız ekibinin gollerini ise milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı ve Andre attı.

Habertürk Giriş: 18.04.2024 - 22:44 Güncelleme: 18.04.2024 - 23:44 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL