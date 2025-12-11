Habertürk
        Haberler Spor Futbol Avrupa Ligi Lille'de Berke Özer penaltıda geçit vermedi! - Futbol Haberleri

        Lille'de Berke Özer penaltıda geçit vermedi!

        UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Young Boys'a konuk olan Lille'de Berke Özer, Chris Bedia'nın kullandığı penaltıyı kurtardı. 25 yaşındaki file bekçisi, dönen topta da geçit vermedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.12.2025 - 21:43 Güncelleme: 11.12.2025 - 21:43
        Penaltıda yine geçit vermedi!
        UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında İsviçre temsilcisi Young Boys, sahasında Fransız ekibi Lille'i ağırladı.

        Mücadelenin 35. dakikasında ev sahibi ekip penaltı kazanırken, topun başına Chris Bedia geçti.

        Berke Özer, Fildişi Sahilli futbolcunun kullandığı penaltıyı ve sonrasında dönen topta gelen şutu kurtararak kalesine geçit vermedi.

        ROMA MAÇINDA DA DEVLEŞMİŞTİ

        25 yaşındaki file bekçisi, Avrupa Ligi'nin 2. haftasında oynanan Roma maçında da tekrarlanan 3 penaltıyı kurtarmıştı.

