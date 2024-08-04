Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor Lille-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu Lille-Fenerbahçe maçı hangi kanalda, FB maçı şifresiz mi yayınlanacak?

        Lille-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi Lille-Fenerbahçe maçı hangi kanalda yayınlanacak?

        Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda 4-3'lük ilk maçın rövanşında İsviçre'nin Lugano takımını 2-1 yenmişti. Bu sonuçla sarı lacivertliler, 3. ön eleme turunda Fransa'nın Lille takımıyla eşleşti. Kanarya, ilk maçı deplasmanda oynarken ikinci mücadele Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanacak. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi heyecanına ortak olmak isteyen taraftarlar ''Lille-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda'' sorularına yanıt arıyor. İşte, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu Lille-Fenerbahçe maçı canlı yayın kanalı, tarihi ve saati hakkında detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.08.2024 - 17:39 Güncelleme: 06.08.2024 - 11:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Lugano’yu deplasmanda 4-3 ve evinde ise 2-1 mağlup etmeyi başardı. Yeni sezon öncesinde hem Avrupa hem de Süper Lig için iddialı kadro kuran sarı lacivertlilerde gözler 3. ön eleme turu maçına çevrildi. Fenerbahçe, 3. ön eleme turu ilk maçında Fransa temsilcisi LOSC Lille ile karşı karşıya gelecek. Kanarya, Lille engelini aşarak play-off’a yükselmeyi hedefliyor. Peki Lille-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, FB Şampiyonlar Ligi maçı hakkında detaylar.

        2

        LİLLE-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Fransa temsilcisi LOSC Lille ile karşı karşıya gelecek.

        Lille-Fenerbahçe maçı, 6 Ağustos 2024 Salı günü oynanacak. Hainaut Stadyumu'ndaki karşılaşma, saat 21.30’da başlayacak.

        3

        LİLLE-FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

        Lille-Fenerbahçe maçının Exxen platformu üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

        4

        RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

        Lille-Fenerbahçe rövanş maçı ise 13 Ağustos’ta İstanbul'da oynanacak.

        5

        FENERBAHÇE LİLLE MAÇI KAMP KADROSU

        İrfan Can Eğribayat, Dominik Livakovic, Ertuğrul Çetin; Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao; İsmail Yüksek, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Miha Zajc, Bartuğ Elmaz, Rade Krunic, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın; Edin Dzeko, Dusan Tadic, Youssef En-Nesyri, Bright Osayi-Samuel, Cenk Tosun, Allan Saint-Maximin.

        6
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Filenin Sultanları, yarı final için sahada!
        Filenin Sultanları, yarı final için sahada!
        Instagram ne zaman açılacak? Bakan Tunç'tan açıklama
        Instagram ne zaman açılacak? Bakan Tunç'tan açıklama
        Mourinho'nun Lille 11'i
        Mourinho'nun Lille 11'i
        Mutsuzluğun maliyeti 91 milyar dolar
        Mutsuzluğun maliyeti 91 milyar dolar
        Musk'tan bir Yusuf Dikeç paylaşımı daha
        Musk'tan bir Yusuf Dikeç paylaşımı daha
        Hayatı boyunca tek bir gıda ile beslenince bakın başına ne geldi!
        Hayatı boyunca tek bir gıda ile beslenince bakın başına ne geldi!
        Tacize karşı köpek tavsiyesi
        Tacize karşı köpek tavsiyesi
        Âşıklar tatilde
        Âşıklar tatilde
        Cinayet görüntüleri yayımlandı
        Cinayet görüntüleri yayımlandı
        Tarla yolunda acı kaza! Eşi öldü, kendisi ağır yaralı
        Tarla yolunda acı kaza! Eşi öldü, kendisi ağır yaralı
        E-ticarette yeni vergi düzenlemesi
        E-ticarette yeni vergi düzenlemesi
        Köpeği öldürüp aracına yükledi!
        Köpeği öldürüp aracına yükledi!
        Kira tavanında yeniden ÜFE zamanı
        Kira tavanında yeniden ÜFE zamanı
        Balkonda oturan yaşlı çift pompalı tüfekle vuruldu!
        Balkonda oturan yaşlı çift pompalı tüfekle vuruldu!
        Elon Musk'dan OpenAI kurucularına 'ihanet' davası!
        Elon Musk'dan OpenAI kurucularına 'ihanet' davası!
        'Hızlı ve sessiz katil': Suda boğulma her yıl 250 bin kişinin ölüm nedeni
        'Hızlı ve sessiz katil': Suda boğulma her yıl 250 bin kişinin ölüm nedeni
        ABD yargısı: Google yasa dışı tekel oluşturdu
        ABD yargısı: Google yasa dışı tekel oluşturdu
        Anadolu'dan Olimpiyatlara 19 farklı ürün
        Anadolu'dan Olimpiyatlara 19 farklı ürün