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        Haberler Ekonomi Emlak Limak, Karayipler’deki havalimanı ihalesine hazırlanıyor - Emlak Haberleri

        Limak, Karayipler’deki havalimanı ihalesine hazırlanıyor

        Limak Şirketler Grubu, Turks & Caicos Adaları Havalimanları Otoritesi'nin ülkenin en büyük havalimanı olan Howard Hamilton Uluslararası Havalimanı için düzenlediği ihaleye yeterlilik başvurusu yaptı. Yılda 2 milyondan fazla yolcu ağırlaması beklenen havalimanının ihalesi için ön yeterlilik şartlarını sağlayan şirketler, 2024 yılının ilk çeyreğinde teklif verecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.11.2023 - 12:20 Güncelleme: 16.11.2023 - 12:20
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        Limak, Karayipler'deki havalimanı ihalesine hazırlanıyor
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        Son dönemde halihazırda işlettiği Kosova ve Senegal Uluslararası havalimanlarının yanı sıra, birçok ülkede havacılık faaliyetlerini sürdüren Limak Şirketler Grubu, son olarak, Turks & Caicos Adaları Havalimanları Otoritesi'nin, ülkenin en büyük ve tek uluslararası terminali olan Howard Hamilton Uluslararası Havalimanı (HHIA) için düzenlediği ihaleye yeterlilik başvurusu yaptı.

        TEKLİFLER 2024'ÜN İLK ÇEYREĞİNDE

        Havalimanının renovasyonu ve genişletilmesini kapsayan projenin ihalesinde ön yeterlilik şartlarını sağlayan şirketler, 2024’ün ilk çeyreğinde teklif verecek. ‘Yap-İşlet-Devret’ modeli ile hayata geçirilecek projede ihaleyi kazanan şirket, havalimanını 30 yıl işletecek.

        KAPASİTEYİ İKİYE KATLAYACAK

        Başta Kanada ve Amerikalı yüksek gelir grubundan turistler olmak üzere yılda 1 milyondan fazla yolcuya hizmet veren havalimanı, kapasite arttırım çalışmaları sonrası 2 milyondan fazla yolcu ağırlaması hedefleniyor. Yapılacak yatırımlar arasında 4 yolcu köprülü 25 bin metrekare yeni terminal binası, çok katlı kapalı otopark ve 35 bin 600 metrekare alanda apron düzenlemesinin yanı sıra pist ve araç yollarının genişletilmesi yer alıyor.

        Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Limak Şirketler Grubu Birleşme ve Satın Almalardan sorumlu Kurumsal Finansman Grup Başkanı Kerem Güzel şöyle konuştu: “Stratejik sektörlerimiz arasında olan Terminal ve Havalimanı İşletmeciliği alanında, uluslararası arenada bayrağımızı farklı coğrafyalara taşımaya devam edeceğiz. Uzakdoğu ve Güney Amerika yakın dönemde ilgili olduğumuz pazarlar arasında. Özellikle büyüme potansiyeli yüksek ve de sektördeki bilgi ve tecrübemiz sayesinde operasyonel ve finansal açıdan verimliliğine katkıda bulunabileceğimiz havalimanlarını, ileriki dönemlerde portföyümüze katmak için çalışacağız.”

        TURKS & CAICOS ADALARI HAKKINDA

        Turks & Caicos Adaları, Karayipler'de yer alan ve Britanya'ya bağlı olan yaklaşık 40 bin kişinin yaşadığı takım adalardan oluşuyor. Nüfusunun çoğunluğu Providanciales adasında bulunan ülkenin idari başkenti ise Grand Turk adası. İsmindeki ‘Turks’ ifadesini, adayı keşfeden İspanyolların adada yaygın bir kaktüs bitkisi üstündeki kırmızı çiçeğin şeklini, Osmanlı'da yaygın kullanılan fese benzetmesiyle aldığı rivayet ediliyor.

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