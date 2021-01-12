Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberlerİş-Yaşam
ABONE OL

Limanlarda elleçlenen konteyner ve yük miktarları Aralık 2020'de arttı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, geçen ay limanlarda elleçlenen konteyner miktarının Aralık 2019'a göre yüzde 9 artarak 1 milyon 54 bin 248 TEU olduğunu bildirdi

Limanlarda elleçlenen konteyner ve yük miktarları Aralık 2020'de arttı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, limanlarda elleçlenen konteyner miktarının Aralık 2020'de bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9, yük miktarının da yüzde 7 arttığını bildirdi. Geçen ayki yaklaşık 44,3 milyon tonluk yük elleçlemesi, 2020 yılının da en yüksek aylık miktarı oldu.

Bakanlık, Denizcilik Genel Müdürlüğünce limanlarda kaydedilen Aralık 2020 dönemi konteyner ve yük istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Aralık 2020'de limanlarda elleçlenen konteyner miktarı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9 artarak 1 milyon 54 bin 248 TEU olarak gerçekleşti.

Bu dönemde limanlarda elleçlenen yük miktarı da bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7 yükselerek 44 milyon 326 bin 500 ton oldu. Böylece geçen yılın aralık ayı, limanlarda 2020'de en fazla yük elleçlemesinin gerçekleştiği ay olarak kayıtlara geçti.

İHRACAT AMAÇLI KONTEYNER YÜKLEMELERİ YÜZDE 4.1 ARTTI

Bu dönemde deniz yoluyla yapılan dış ticarette 815 bin 877 TEU konteyner elleçlendi.

Aralık 2020'de limanlarda yapılan ihracat amaçlı konteyner yüklemeleri, bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 4,1 artarak 415 bin 807 TEU, ithalat amaçlı konteyner boşaltmaları da bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,4 yükselerek 400 bin 70 TEU oldu.

Bu dönemde limanlarda elleçlenen transit konteyner miktarı yüzde 34 artarak 172 bin 903 TEU seviyesine ulaşırken, kabotajda elleçlenen konteyner miktarı da bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,5 artışla 65 bin 468 TEU olarak kayıtlara geçti.

İHRACAT AMAÇLI YÜKLEMELER YÜZDE 23.7 ARTTI

Geçen yılın aralık ayında limanlarda gerçekleştirilen ihracat amaçlı yükleme miktarı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23,7 artarak 12 milyon 719 bin 254 tona ulaşırken, ithalat amaçlı boşaltma miktarı bu dönemde yüzde 2,3 azalarak 20 milyon 42 bin 95 tona geriledi.

Aralık 2020'de dış ticaret amaçlı deniz yolu taşımacılığında elleçlenen toplam yük miktarı ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,4 artışla 32 milyon 761 bin 349 ton olarak hesaplandı.

Bu dönemde limanlarda deniz yoluyla yapılan transit yük taşımaları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2 azalarak 6 milyon 51 bin 684 tona düşerken, kabotajda taşınan yük miktarı yüzde 23,1 yükselerek 5 milyon 513 bin 467 ton seviyesinde gerçekleşti.

EN FAZLA KONTEYNER ELLEÇLEME AMBARLI'DA GERÇEKLEŞTİ

En fazla konteyner elleçleme Ambarlı Liman Başkanlığı idari sınırlarında yapıldı. Aralık 2020'de burada faaliyet gösteren liman tesislerinde toplam 259 bin 815 TEU konteyner elleçlemesi gerçekleştirildi.

Bu liman tesislerinde elleçlenen konteynerlerin yaklaşık yüzde 67,1'ine karşılık gelen 174 bin 387 TEU'luk kısmını dış ticarette taşınan konteynerler, yüzde 27,3'ünü oluşturan 70 bin 882 TEU'sunu transit yükler ve yüzde 5,6'sına tekabül eden 14 bin 546 TEU'sunu da kabotajda taşınan yükler oluşturdu.

Ambarlı Liman Başkanlığını 191 bin 273 TEU ile Mersin ve 160 bin 179 TEU ile Kocaeli liman başkanlıkları izledi.

YÜK ELLEÇLEMEDE LİDER KOCAELİ OLDU

Geçen ay en fazla yük elleçleme Kocaeli Liman Başkanlığı idari sınırlarında gerçekleştirildi. Burada faaliyet gösteren liman tesislerinde toplam 6 milyon 938 bin 952 ton yük elleçlemesi yapıldı.

Bu limanda elleçlenen yüklerin 5 milyon 757 bin 86 tonunu (yüzde 83'ünü) dış ticaret yükleri, 1 milyon 112 bin 47 tonunu (yüzde16'sını) kabotaj yükleri ve 69 bin 819 tonunu ise (yüzde 1'ini) transit yükleri oluşturdu.

Söz konusu sıralamada Kocaeli Liman Başkanlığını 6 milyon 99 bin 354 ton ile Aliağa ve 5 milyon 741 bin 423 tonla İskenderun liman başkanlıkları takip etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Bakan Selçuk: 2020 yılında ALO 183, ALO 144 ve ALO 170 hattımıza 32.8 milyon çağrı aldık
İŞ-YAŞAM"32.8 milyon çağrı aldık"
İhracat birim değer endeksi yüzde 0,8 arttı
İŞ-YAŞAMİhracat birim değer endeksi arttı
DenizKültür sesli edebiyat eserlerini ücretsiz erişime açtı
İŞ-YAŞAMDenizKültür sesli edebiyat eserlerini ücretsiz ...
ABD Hazinesi'ne Türk özel kalem müdürü - Haberler
İŞ-YAŞAMABD Hazinesi'ne Türk özel kalem müdürü
Aralık 2020'de 659 firmaya dahilde işleme izin belgesi verildi
İŞ-YAŞAMAralıkta 659 firmaya dahilde izin belgesi
Akdeniz Chemson, yeni çinko borat işletmesini devreye aldı
İŞ-YAŞAMAkdeniz Chemson'dan yeni çinko borat işletmesi
Yılın ilk haftasında barajlara gelen su miktarı belli oldu
İŞ-YAŞAMİşte merakla beklenen yeni yılın ilk su verileri
Arıcılık, ipek böcekçiliği, kaz ve hindi yetiştiriciliğine hibe desteğine başvuru için son gün 22 Ocak
İŞ-YAŞAMHibe desteğine başvuruda son 11 gün
Koç Holding'e WEF övgüsü
İŞ-YAŞAMKoç Holding'e WEF övgüsü
Tavuk yumurtası üretimi Kasım 2020'de aylık bazda yüzde 0,9 azaldı
İŞ-YAŞAMTavuk yumurtası üretimi azaldı