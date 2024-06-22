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        Haberler Gündem Güncel Limon yüklü kamyon devrildi: 6 yaralı | Son dakika haberleri

        Limon yüklü kamyon devrildi: 6 yaralı

        Mersin'de limon yüklü kamyon devrilince 6 kişi yaralandı, limonların etrafa dağılması sonucu yol trafiğe kapandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.06.2024 - 22:16 Güncelleme: 22.06.2024 - 22:16
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        Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde limon yüklü kamyonun devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

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        Sürücüsü belirlenemeyen limon yüklü kamyon, Darıseki Mahallesi Mersin-Gözne kara yolunda henüz belirlenemeyen nedenle devrildi.

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        Kazada sürücü ile kamyonda bulunan 5 kişi yaralandı.

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        Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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        Yaralananlardan 4'ü olay yerinde sağlık ekiplerince tedavi edilirken, 2'si ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

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        Devrilen kamyon ve yola saçılan limonlar nedeniyle kapanan yol, çalışmaların ardından trafiğe açıldı.

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