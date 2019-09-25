Limonata Tarifi, Nasıl Yapılır?
Limonata ferahlatan ve C vitamini açısından limonun zenginliğiyle bütünleşen soğuk bir içecektir. Limonatanın gerçeği evde yapılandır. Katkı maddesi olmadan sağlıklı bir şekilde tüketmek için evde yapılması daha uygun olacaktır. Harika bir limon kokusu ile limonatanızı kendi ellerinizden için!
Limonata Tarifi Malzemeleri:
- 8 limon
- 2 su bardağı toz şeker
- 2 su bardağı soğuk su
- Buz
- Taze nane
Limonata Tarifi Hazırlanması:
- Limonları yıkandıktan sonra bir kaba rendelenir.
- Daha sonra 6 adet limon doğranarak rendelenmiş kabukların içine eklenir.
- Toz şeker ilave edilir ve ovularak suyunun çıkması sağlanır.
- Kalan iki limonda suları sıkılarak eklenir.
- İyice ovduktan sonra tel süzgeçten geçirilir ve süzülür.
- Üzerine soğuk su eklenerek 1-2 saat buzdolabında bekletilir.
- Dinlendikten sonra nane yaprağı ile aroması artırılabilir.
- Servise hazırdır.
- Afiyet olsun!
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