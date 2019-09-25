Limonata Tarifi, Nasıl Yapılır?

Limonata ferahlatan ve C vitamini açısından limonun zenginliğiyle bütünleşen soğuk bir içecektir. Limonatanın gerçeği evde yapılandır. Katkı maddesi olmadan sağlıklı bir şekilde tüketmek için evde yapılması daha uygun olacaktır. Harika bir limon kokusu ile limonatanızı kendi ellerinizden için!

Limonata Tarifi Malzemeleri:

8 limon

2 su bardağı toz şeker

2 su bardağı soğuk su

Buz

Taze nane

Limonata Tarifi Hazırlanması: