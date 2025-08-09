Habertürk
        Limonda fiyatı düşürecek hasat başladı

        Limonda fiyatı düşürecek hasat başladı

        Zirai don ve havaların ısınmasıyla birlikte marketlerde kilogram fiyatı 150 lirayı aşan limon için hasat başladı. Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, "Şuanda depolarda 2 haftalık limon var. Fiyatlar o nedenle 150-170 lira arasında değişiyor. Turunçgil Kesim ve İhraç Tarihlerini Belirleme Komisyonu, geçen sene Eylül'ün 17'si için kesim izni vermişti. Ancak biz o tarihi beklersek piyasada limon kalmaz. Şuanda limonun bahçede kilogram fiyatı boyutuna göre 20 ile 40 lira arasında değişiyor" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.08.2025 - 10:00 Güncelleme: 09.08.2025 - 10:00
        Limonda fiyatı düşürecek hasat başladı
        Marketlerde kilogram fiyatı 150 lirayı aşan limonun fiyatını düşürmek için Adana'da hasat başladı.

        Her sene ‘Turunçgil Kesim ve İhraç Tarihlerini Belirleme Komisyonu' tarafından kesim ve ihraç izni açıklanan limonda bu sene işler değişti. Kış mevsiminde halde kilosu 5 liraya kadar gerileyen limon, zirai don ve havaların ısınmasıyla birlikte marketlerde kilogram fiyatı 150 lirayı aştı. Yaz mevsiminde ise havaların sıcak gitmesi nedeniyle erkenci limon olgunluğuna erişti ve hasat başladı. Kent genelinde yaklaşık 300 bin dönüm alanda üretimi yapılan limondan bu sene 380 bin ton rekolte hedeflendiği belirtildi. Mayer cinsi limonun bahçede 20 ile 40 lira arasında, halde ise 50-60 lira arasında alıcı bulduğu bildirildi.

        "380 BİN TON LİMON BEKLİYORUZ"

        Hasat sırasında konuşan Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, zirai don nedeniyle rekoltenin yüzde 40 düştüğünü belirterek, "Türkiye narenciye üretiminin yüzde 40'ı Adana'dan karşılanıyor. Bu sene zirai don nedeniyle limon çok etkilendi. Geçen yılda limon hasadına Ağustos ayının ilk haftası başlamıştık, bugün de hasada başladık. Adana'daki limonlar hasat olgunluğuna erişti. Geçen yıl 641 bin ton limon rekoltesi var ama bu sene 380 bin ton limon bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

        "KOMİSYONDAN TARİH BEKLERSEK, PİYASADA LİMON KALMAZ"

        Ülke genelindeki depolarda 2 haftalık limon kaldığını, fiyatların ise bu nedenle 150 lirayı aştığını anlatan Doğan, "Şuanda depolarda 2 haftalık limon var. Fiyatlar o nedenle 150-170 lira arasında değişiyor. Turunçgil Kesim ve İhraç Tarihlerini Belirleme Komisyonu, geçen sene Eylül'ün 17'si için kesim izni vermişti. Ancak biz o tarihi beklersek piyasada limon kalmaz. Şuanda limonun bahçede kilogram fiyatı boyutuna göre 20 ile 40 lira arasında değişiyor" dedi.

        Öte yandan, Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, rekolte azlığı nedeniyle limon fiyatlarının bu sene çok düşmesini öngörmediklerini, fiyatların sezon boyunca bu rakamlarda kalmasını beklediklerini belirtti.

        Limon üreticisi Ramazan Şanlı ise fiyatların iyi olduğunu ancak zirai don nedeniyle rekoltenin düşük olduğunu söyledi.

