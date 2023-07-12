Limonlu cevizli kek tarifi: Evde limonlu cevizli kek nasıl yapılır, malzemeleri neler?
Çay saatlerinin en büyük eşlikçisi olan limonlu cevizli kek, birkaç adımda hazırlanabilecek bir tarif. Mutfağa girip sadece yumurta ve diğer malzemeleri karıştırıp fırına atmanız gerekiyor. Çayın ya da kahvenin yanına hızlıca bir şeyler hazırlamak istiyorsanız bu tatlıyı tercih edebilirsiniz. Limon aromasının hoş görüntüsü ve kokusunu sunan bu kek, cevizin ağızda dağılan kıvamı ve eşsiz lezzetiyle benzersiz bir forma kavuşuyor. Keke en çok yakışan lezzetlerin başında limon var. Limonlu cevizli kek yapımı için ise aşağıya inebilirsiniz…
Hamura sinen mis limon kokusu, vanilyanın hamurla yaptığı eşsiz harman ve cevizin verdiği lezzet, bu tatlıyı benzersiz kılan detaylardan. Limonlu kek tarifinde süt yerine yoğurt kullanabilir ve böylece daha tok kıvama sahip bir kek elde edebilirsiniz. Yumuşak bir dokuya ve tok kıvama sahip olan bu kek, sünger dokulu kek sevenlerin favorisi oluyor. İşte limonlu cevizli kek nasıl yapılır sorusunun yanıtı…
Kaç kişilik: 10 dilim
Hazırlama süresi: 15 dakika
Pişirme süresi: 35 dakika
Kalori: 1 porsiyon 150 kcal
LİMONLU CEVİZLİ KEK MALZEMELERİ
Limonlu cevizli kek malzemeleri;
LİMONLU CEVİZLİ KEK NASIL YAPILIR?
Limonlu cevizli kek tarifi için gereken adımlar aşağıdadır;
Afiyet Olsun.
Tarifin Püf Noktası: Kullandığınız malzemelerin oda sıcaklığında olmasına özen gösterin. Şeker ve yumurtayı beyaz köpük çıkana kadar çırptığınızdan emin olun. Bunun yanı sıra keki fırına verdikten sonraki ilk 25 dakikada fırın kapağını açmamalısınız.