Limonlu cevizli kek tarifi: Evde limonlu cevizli kek nasıl yapılır, malzemeleri neler? Çay saatlerinin en büyük eşlikçisi olan limonlu cevizli kek, birkaç adımda hazırlanabilecek bir tarif. Mutfağa girip sadece yumurta ve diğer malzemeleri karıştırıp fırına atmanız gerekiyor. Çayın ya da kahvenin yanına hızlıca bir şeyler hazırlamak istiyorsanız bu tatlıyı tercih edebilirsiniz. Limon aromasının hoş görüntüsü ve kokusunu sunan bu kek, cevizin ağızda dağılan kıvamı ve eşsiz lezzetiyle benzersiz bir forma kavuşuyor. Keke en çok yakışan lezzetlerin başında limon var. Limonlu cevizli kek yapımı için ise aşağıya inebilirsiniz…