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        Kakaolu irmik tatlısı tarifi: Kakaolu irmik tatlısı nasıl yapılır, malzemeleri neler?

        Öğle araları ve çay saatleri için basit ancak hafif bir tatlı arıyorsanız kakaolu irmik tatlısı tarifi tam size göre. Birkaç dakikanızı ayırarak hazırlayacağınız bu lezzetli tatlı, besleyiciliğiyle de öne çıkar. İrmik lezzetinden ve çikolata tadının dayanılmaz lezzetinden hoşlananlar için bu lezzetli tarif herkesin dolabında hazır bulunmalı.

        Habertürk
        Giriş: 12.07.2023 - 01:58
        Kakaolu irmik tatlısı tarifi
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        Hazırlaması hızlı olan bu tatlı, pratik tatlıları hazırlamayı sevenlerin gözdesidir. Sütlü oluşuyla ve baskın kakao lezzetiyle öne çıkan bu tatlı, dilim dilim kesildiğinde görsel şölen sunar. Bu leziz tatlı, çikolatayı sevenler için mükemmel bir öğle arası atıştırmalığı olmaya aday. Pratik ve kolay olan bu tarif, birkaç adımda sunuma hazır. İşte kakaolu irmik tatlısı nasıl yapılır sorusunun yanıtı…

        Kaç kişilik: 4 kişilik

        Hazırlama süresi: 45 dakika

        Pişirme süresi: 35 dakika

        Kalori: 262 kcal

        KAKAOLU İRMİK TATLISI MALZEMELERİ

        İşte kakaolu irmik tatlısı malzemeleri;

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        • 7 yemek kaşığı irmik
        • 1 litre süt
        • 1 yemek kaşığı Hindistan cevizi
        • 10 yemek kaşığı toz şeker
        • Çok tatlı seviyorsanız toz şeker 12 olsun
        • 3 yemek kaşığı kakao
        • 1 ya da 2 çay bardağı ceviz
        • 1 ya da 2 çay bardağı Antep fıstığı (üzeri için)

        KAKAOLU İRMİK TATLISI NASIL YAPILIR?

        Pişirme Önerisi: Kakaolu irmik tatlısı yapımına geçmeden önce pişirme önerisini okuyarak daha kıvamında bir tatlı elde edebilirsiniz. Yapım aşamasında irmiği tepeleme doldurmak, irmik koyu kalırsa süt eklemek ve kakao yerine çikolata kullanmak, ilgili tarifin pişirme önerileridir.

        Kakaolu irmik tatlısı yapımı kısa sürede bitirilecek bir tarif. Yukarıdaki malzemeleri hazırladıktan sonra hızlıca hazırlamaya başlayabilir ve kısa sürede misafirlerinize sunabilirsiniz. İşte tatlının yapım aşamaları;

        • Tencereye koyduğunuz irmiği, sütü ve şekeri orta ateşte karıştırın ve kaynatın. Kaynama aşamasındayken Hindistan cevizini ekleyin.
        • Koyu ancak akıcı kıvama gelen tatlıyı birkaç dakika pişirin. Arından kâselere bölüştürün. Ancak bir su bardağı kadar miktarı tencerede bırakın.
        • Bıraktığınız bu miktarın üzerine 2 kaşık kakao dâhil edin. Bu karışımın kıvamı çok koyu olduysa bir miktar süt ekleyin.
        • Ardından yeniden ateşe koyun ve kakao tamamen karışına dek pişirmeye devam edin.
        • Kakaolu karışımı hazırladığınız sütlü irmik tatlısının üzerine bir parmak kalınlık olacak biçimde kaplara bölüştürün.
        • Arzu ederseniz sütlü ve kakaolu arasına ceviz de ilave edebilirsiniz. Tatlı üzerine fıstık koyarak süsleme yapın.

        Afiyet Olsun.

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