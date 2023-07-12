Kakaolu irmik tatlısı tarifi: Kakaolu irmik tatlısı nasıl yapılır, malzemeleri neler?
Öğle araları ve çay saatleri için basit ancak hafif bir tatlı arıyorsanız kakaolu irmik tatlısı tarifi tam size göre. Birkaç dakikanızı ayırarak hazırlayacağınız bu lezzetli tatlı, besleyiciliğiyle de öne çıkar. İrmik lezzetinden ve çikolata tadının dayanılmaz lezzetinden hoşlananlar için bu lezzetli tarif herkesin dolabında hazır bulunmalı.
Hazırlaması hızlı olan bu tatlı, pratik tatlıları hazırlamayı sevenlerin gözdesidir. Sütlü oluşuyla ve baskın kakao lezzetiyle öne çıkan bu tatlı, dilim dilim kesildiğinde görsel şölen sunar. Bu leziz tatlı, çikolatayı sevenler için mükemmel bir öğle arası atıştırmalığı olmaya aday. Pratik ve kolay olan bu tarif, birkaç adımda sunuma hazır. İşte kakaolu irmik tatlısı nasıl yapılır sorusunun yanıtı…
Kaç kişilik: 4 kişilik
Hazırlama süresi: 45 dakika
Pişirme süresi: 35 dakika
Kalori: 262 kcal
KAKAOLU İRMİK TATLISI MALZEMELERİ
İşte kakaolu irmik tatlısı malzemeleri;
KAKAOLU İRMİK TATLISI NASIL YAPILIR?
Pişirme Önerisi: Kakaolu irmik tatlısı yapımına geçmeden önce pişirme önerisini okuyarak daha kıvamında bir tatlı elde edebilirsiniz. Yapım aşamasında irmiği tepeleme doldurmak, irmik koyu kalırsa süt eklemek ve kakao yerine çikolata kullanmak, ilgili tarifin pişirme önerileridir.
Kakaolu irmik tatlısı yapımı kısa sürede bitirilecek bir tarif. Yukarıdaki malzemeleri hazırladıktan sonra hızlıca hazırlamaya başlayabilir ve kısa sürede misafirlerinize sunabilirsiniz. İşte tatlının yapım aşamaları;
Afiyet Olsun.