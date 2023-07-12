Kakaolu bisküvili pasta tarifi: En kolay kakaolu bisküvili pasta nasıl yapılır, malzemeleri neler?
Herkesin hayatında bir kez yediği kakaolu bisküvi, pasta hâliyle gönüllerde taht kurar. En pratiğinden bir pasta yapmak isteyen herkesin deneyebileceği kakaolu bisküvili pasta tarifi enfes lezzetiyle ve çocukluğu hatırlatan görüntüsüyle gözleri üzerinde toplar. Yediden yetmişe herkese nostalji fırtınası yaşatan bu pastanın çikolatalı kreması tam kıvamında olunca "yeme de yanında yat" formunda bir lezzet ortaya çıkar.
Çikolatalı krema ve petibör bisküvinin birbirine olan eşsiz uyumunu ortaya koyan bu pasta, pratik ve hızlı yapım aşamasıyla da beğeni toplar. Yedikçe yiyeceğiniz pastanın yapım aşaması için kollara sıvayıp mutfağa geçebilirsiniz. İşte kakaolu bisküvili pasta nasıl yapılır sorusunun yanıtı…
Kaç kişilik: 9 kişilik / dilim
Hazırlama süresi: 10 dakika
Pişirme süresi: 15 dakika
Kalori: 1 porsiyon 350 kcal
KAKAOLU BİSKÜVİLİ PASTA MALZEMELERİ
Evde olan malzemelerle hazırlayacağınız bu pratik pastanın malzemeleri aşağıda listelenmiştir. İşte pratik kakaolu bisküvili pasta tarifi için malzemeler;
Üzeri için;
KAKAOLU BİSKÜVİLİ PASTA NASIL YAPILIR?
Püf Noktası: Tarifi uygularken mısır nişastasının yerine buğday nişastası da tercih edebilirsiniz.
En kolay kakaolu bisküvili pasta tarifi hazır…
Afiyet Olsun.