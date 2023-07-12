Kakaolu bisküvili pasta tarifi: En kolay kakaolu bisküvili pasta nasıl yapılır, malzemeleri neler? Herkesin hayatında bir kez yediği kakaolu bisküvi, pasta hâliyle gönüllerde taht kurar. En pratiğinden bir pasta yapmak isteyen herkesin deneyebileceği kakaolu bisküvili pasta tarifi enfes lezzetiyle ve çocukluğu hatırlatan görüntüsüyle gözleri üzerinde toplar. Yediden yetmişe herkese nostalji fırtınası yaşatan bu pastanın çikolatalı kreması tam kıvamında olunca "yeme de yanında yat" formunda bir lezzet ortaya çıkar.