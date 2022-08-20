Linda Evangelista: Reklamlardan etkilendim, pişmanım!

1990'lı yılların en popüler süper modellerinden biri olan ve yıllardır gözlerden uzakta olan Linda Evangelista, bir modelin başına gelebilecek en kötü olayla karşılaştı.

Naomi Campbell, Cindy Crawford, Kate Moss, Christy Turlington ve Claudia Schiffer ile birlikte 90'ların 'Muhteşem 6'lısı' arasında yer alan Evangelista'nın, kilosunu ve fiziksel görünümünü korumak için yaptırdığı yağ dondurma işlemi sonrasında vücudu, kendi deyimiyle düzeltilmesi mümkün olmayacak şekilde deforme oldu.