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Linda Evangelista: Reklamlardan etkilendim, pişmanım!

Linda Evangelista'nın yağ dondurma işlemi sonrasında vücudu deforme oldu. Konuyla alakalı konuşan model, bu işlemi gördüğü reklamlardan etkilenerek yaptırdığını ve pişman olduğunu itiraf etti

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  • Linda Evangelista: Reklamlardan etkilendim, pişmanım! - Magazin haberleri

    1990'lı yılların en popüler süper modellerinden biri olan ve yıllardır gözlerden uzakta olan Linda Evangelista, bir modelin başına gelebilecek en kötü olayla karşılaştı. 

     

    Naomi Campbell, Cindy Crawford, Kate Moss, Christy Turlington ve Claudia Schiffer ile birlikte 90'ların 'Muhteşem 6'lısı' arasında yer alan Evangelista'nın, kilosunu ve fiziksel görünümünü korumak için yaptırdığı yağ dondurma işlemi sonrasında vücudu, kendi deyimiyle düzeltilmesi mümkün olmayacak şekilde deforme oldu.
  • Linda Evangelista: Reklamlardan etkilendim, pişmanım! - Magazin haberleri

    "REKLAMLARDAN ETKİLENDİM"

    Uzun süre kameralardan uzak kalan Linda Evangelista, yaşadıklarını anlattı. Gelecek ay yayınlanacak olan 'Vogue Dergisi'nin İngiltere baskısına konuşan Evangelista, fiziksel özelliklerine büyük zarar veren bu işlemi, gördüğü reklamlardan etkilenerek yaptırdığını itiraf etti.
  • Linda Evangelista: Reklamlardan etkilendim, pişmanım! - Magazin haberleri

    Lind Evangelista, konuyla alakalı, "Bu yağ dondurma ile ilgili reklamlar, bütün çok okunan ve izlenen basın organlarındaydı ve tekrar tekrar soruyorlardı, 'Aynada gördükleriniz hoşunuza gidiyor mu?" diyorlar. Sanki bunları bana söylüyorlardı..." dedi.
  • Linda Evangelista: Reklamlardan etkilendim, pişmanım! - Magazin haberleri

    "SİHİRLİ İKSİRİ İÇTİM AMA TERS TEPTİ"

    Top model, kendisinin de vücudunun bazı bölgelerindeki bir türlü eritemediği inatçı yağlardan dertli olduğunu anlattı. Evangelista, "Bu sihirli iksiri içtim ama geri tepti..." ifadelerini kullandı.
  • Linda Evangelista: Reklamlardan etkilendim, pişmanım! - Magazin haberleri

    "HİÇ BEKLEMEDİĞİM BİR SONUÇLA KARŞILAŞTIM"

    Daha önce de geçirdiği yağ aldırma operasyonu sonucunda oluşan deformasyonlar nedeniyle insan içine çıkamadığını açıklayan Linda Evangelista, sosyal medya hesabından 'Benim Gerçeğim, Benim Hikayem!' başlığıyla bir yazı paylaşmıştı.

    Evangelista, geçirdiği yağ aldırma operasyonu sonrası hiç beklemediği bir sonuçla karşılaştığını ifade etmişti.
  • Linda Evangelista: Reklamlardan etkilendim, pişmanım! - Magazin haberleri

    "VÜCUDUMDA DEFORMASYONLAR OLUŞTU"

    Eski Kanadalı model, "Bugün, beş yıldan uzun bir süredir kendimi tuttuktan sonra bir yanlışı düzeltmek için büyük bir adım attım." demişti. Evangelista, akranlarının kariyerleri başarılı bir şekilde ilerlerken kendisinin neden bir şey yapmadığını merak eden takipçilerine, bir yağ aldırma operasyonu geçirdiğini, sonucunda ise vücudunda deformasyonlar oluştuğunu aktarmıştı.
  • Linda Evangelista: Reklamlardan etkilendim, pişmanım! - Magazin haberleri

    "TANINMAZ HALDEYİM!"

    Satırlarında, "Deformasyon çoğaldı, azalmadı. İki kez acılı, başarısız, düzeltici ameliyat geçirmeme rağmen yağ hücrelerim kalıcı olarak deforme oldu." ifadelerine yer veren Linda Evangelista, daha sonra "Medyanın tabiriyle, 'tanınmaz hale' geldim!" sözlerini eklemişti.

    Depresyona girdiğini söyleyen Evangelista, bu ruh halinin hala devam ettiğini açıklamıştı.
  • Linda Evangelista: Reklamlardan etkilendim, pişmanım! - Magazin haberleri

    "KENDİMDEN NEFRET EDİYORUM"

    Paradoksal yağ hiperplezisi (hücrelerdeki yağ içeriğinin artarak limit düzeye ulaşması) sorunuyla karşı karşı kaldığını anlatan 56 yaşındaki eski model, "Bu hastalık sadece hayatımın geçimini altüst etmedi, beni derin depresyon döngüsüne, hüzne ve kendinden nefret etme duygusuna soktu. Bu süreçte köşeme çekildim." demişti.
  • Linda Evangelista: Reklamlardan etkilendim, pişmanım! - Magazin haberleri

    UZUN SÜREDİR ORTADA YOKTU

    Öte yandan 90'lı yıllardaki popülaritesinin ardından modelliği bıraksa da göz önünde olmaya devam eden Evangelista, 2015'ten bu yana kamera karşısına çıkmamıştı.
  • Linda Evangelista: Reklamlardan etkilendim, pişmanım! - Magazin haberleri

    "BÖYLE YAŞAMAKTAN ÇOK SIKILDIM"

    "Bu davayla, utancımdan kurtulmak ve hikayemi halka duyurmak istiyorum." diyen ünlü yıldız, "Böyle yaşamaktan çok sıkıldım! Artık kendim gibi görünmesem de, başım dik bir şekilde kapımdan çıkmak istiyorum." ifadelerini kullanmıştı.

    Fotoğraflar: Reuters, AP, Splash News

 

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