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Lindsay Lohan anne oluyor

Geçtiğimiz yıl Bader Shammas ile evlenen oyuncu Lindsay Lohan ilk kez annelik heyecanı yaşıyor. Lohan, hamile olduğunu duyurdu

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  • Lindsay Lohan anne oluyor - Magazin haberleri

    Bir dönem hareketli hayat tarzı ve yarattığı skandallarla gündemden düşmeyen Lindsay Lohan, geçtiğimiz yıl sevgilisi Bader Shammas ile hayatını birleştirmişti.
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    Artık özel hayatını gözlerden uzakta yaşamayı tercih eden Lohan, anne olacağını açıkladı.
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    Lohan sosyal medya hesabında üzerinde "Yakında geliyor" yazan bir bebek giysisi paylaştı.
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    Sık sık Bodrum'a gelen 36 yaşındaki ünlü yıldız, balayı için de Ege'yi tercih etmişti. Lohan, geçtiğimiz yıl eşiyle birlikte Yalıkavak'ta objektiflere yansımıştı.
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    "THE PARENT TRAP" İLE YILDIZI PARLADI

    Üç yaşında modellik yapmaya başlayan Lindsay Lohan, 10 yaşına kadar birçok dizi için kamera karşısına geçmişti. Lohan, büyük çıkışını çocuk yıldız olarak "The Parent Trap" filmiyle yapmıştı.

    Oyuncu, filmin başarısından sonra başka yapımlar için kamera karşısına geçmişti. Lindsay Lohan, özellikle de 2004 yapımı "Mean Girls" adlı yapımla hafızalarda kalmıştı.

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