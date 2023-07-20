Lindsey Stirling, İstanbul'da sahne aldı Dünyaca ünlü ABD'li keman virtüözü ve dansçı Lindsey Stirling, İstanbul'da hayranlarıyla bir araya geldi

'Game of Thrones' dizisi için bestelediği müzik sayesinde Türkiye'deki hayran kitlesini genişleten Lindsey Stirling, elektronik ve dubstep tarzı şarkılarının yanı sıra klasik müzik örneklerini de seslendirdi.

En sevilen parçalarını dans performansı eşliğinde çalan Stirling'e davulda Drew Steen, klavye ve gitarda Ryan Riveros eşlik etti.

Lindsey Stirling, Türkiye'ye son gelişinden bu yana uzun zaman geçtiğini belirterek, "Bu harika ülkeye beni tekrar getirdiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum" dedi.

Yaklaşık 1,5 saat süren konserde ünlü virtüöz, seyircilere coşkulu dakikalar yaşattı.

LINDSEY STIRLING HAKKINDA

Kendi ismini taşıyan ilk albümünü 2012de çıkaran Lindsey Stirling, şimdiye kadar 6 stüdyo albümüne imza attı.

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Kariyeri boyunca iki Billboard Müzik Ödülü kazanan Stirling'in 2017'deki 'Warmer in Winter' albümü, Billboard, Amazon ve iTunes'un 'Tatil Albümü' listelerinde bir numaraya yükseldi.

Sosyal medya sayesinde hayran kitlesini büyüten ünlü virtüöz, Forbes Dergisi'nin '2015 Dünyanın En Çok Kazanan YouTube Yıldızları' listesinde 4'üncü sıraya yerleşti.

Fotoğraflar: