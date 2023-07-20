Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Müzik Lindsey Stirling, İstanbul'da sahne aldı - Magazin haberleri

        Lindsey Stirling, İstanbul'da sahne aldı

        Dünyaca ünlü ABD'li keman virtüözü ve dansçı Lindsey Stirling, İstanbul'da hayranlarıyla bir araya geldi

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2023 - 07:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        İstanbul'da sahne aldı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        'Game of Thrones' dizisi için bestelediği müzik sayesinde Türkiye'deki hayran kitlesini genişleten Lindsey Stirling, elektronik ve dubstep tarzı şarkılarının yanı sıra klasik müzik örneklerini de seslendirdi.

        En sevilen parçalarını dans performansı eşliğinde çalan Stirling'e davulda Drew Steen, klavye ve gitarda Ryan Riveros eşlik etti.

        Lindsey Stirling, Türkiye'ye son gelişinden bu yana uzun zaman geçtiğini belirterek, "Bu harika ülkeye beni tekrar getirdiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum" dedi.

        Yaklaşık 1,5 saat süren konserde ünlü virtüöz, seyircilere coşkulu dakikalar yaşattı.

        LINDSEY STIRLING HAKKINDA

        Kendi ismini taşıyan ilk albümünü 2012de çıkaran Lindsey Stirling, şimdiye kadar 6 stüdyo albümüne imza attı.

        REKLAM

        Kariyeri boyunca iki Billboard Müzik Ödülü kazanan Stirling'in 2017'deki 'Warmer in Winter' albümü, Billboard, Amazon ve iTunes'un 'Tatil Albümü' listelerinde bir numaraya yükseldi.

        Sosyal medya sayesinde hayran kitlesini büyüten ünlü virtüöz, Forbes Dergisi'nin '2015 Dünyanın En Çok Kazanan YouTube Yıldızları' listesinde 4'üncü sıraya yerleşti.

        Fotoğraflar:

        Keman virtüözü Stirling, İstanbul'da
        Keman virtüözü Stirling, İstanbul'da
        Konser vermek için İstanbul'a geldi!
        Konser vermek için İstanbul'a geldi!
        ÖNERİLEN VİDEO
        #Lindsey Stirling
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        YKS sonuçları açıklandı!
        YKS sonuçları açıklandı!
        Sıcaklıklar mevsim normallerinin 7 derece üzerinde
        Sıcaklıklar mevsim normallerinin 7 derece üzerinde
        İkinci el otomobil ithalatı tarihi
        İkinci el otomobil ithalatı tarihi
        FIFA Kadınlar Dünya Kupası öncesinde silahlı saldırı!
        FIFA Kadınlar Dünya Kupası öncesinde silahlı saldırı!
        Maliye açıklık getirdi
        Maliye açıklık getirdi
        Bakırköy'de sır cinayet
        Bakırköy'de sır cinayet
        BAE ile stratejik ortaklık mutabakatı
        BAE ile stratejik ortaklık mutabakatı
        Eski şampiyon lisans alamadı!
        Eski şampiyon lisans alamadı!
        Dünyanın en güçlü pasaportları açıklandı
        Dünyanın en güçlü pasaportları açıklandı
        Fenerbahçe'nin yeni transferi İstanbul'da
        Fenerbahçe'nin yeni transferi İstanbul'da
        Karadeniz'de sular ısınıyor: Rusya'dan açıklama
        Karadeniz'de sular ısınıyor: Rusya'dan açıklama
        Dünyada biten transferler
        Dünyada biten transferler
        TBMM olağanüstü toplanıyor
        TBMM olağanüstü toplanıyor
        Ortalığı karıştıran imza!
        Ortalığı karıştıran imza!
        O ilde terlikler ve ayakkabı tabanları asfalta yapıştı!
        O ilde terlikler ve ayakkabı tabanları asfalta yapıştı!
        Bakambu transferi bitiyor!
        Bakambu transferi bitiyor!
        Büyük acı sonrasında ilk kez duygularını dile getirdi
        Büyük acı sonrasında ilk kez duygularını dile getirdi
        Ünlü şarkıcıdan şantaj suçlaması
        Ünlü şarkıcıdan şantaj suçlaması
        Tepki görünce kazayı anlattı
        Tepki görünce kazayı anlattı
        Bakan Şimşek: Türkiye, BAE ile ticarete açık
        Bakan Şimşek: Türkiye, BAE ile ticarete açık