LinkedIn Hesap Silme: LinkedIn Hesabı Silme ve Kalıcı Kapatma Nasıl Yapılır?

Ama bazen de LinkedIn hesap silme işlemlerinin nasıl yapıldığını merak ediyor olabilirsiniz. Bu durumu göz önünde bulundurduğumuzda LinkedIn hesabı silme ve kalıcı kapatma nasıl yapılır sorusunun cevabını araştırdık.

Eğer merak ediyorsanız ve bu işlemi yapmak istiyorsanız hemen okuyarak detayları öğrenebilirsiniz.

LinkedIn Hesabı Kalıcı Olarak Silme

LinkedIn hesap silme işlemi yaptıktan sonra profiliniz kalıcı olarak silinecek. Bu sebeple de işlemlere başlamadan önce mutlaka bunları biliyor olmalısınız. Şimdi sizlere adım adım LinkedIn hesap kapatma linki görebileceğiniz yeri nasıl bulabilirsiniz ve hesabı nasıl kapatabilirsiniz bunları aktaracağız.

İşte detaylar…

- Öncelikle LinkedIn hesabınıza giriş yapın.

- Sonrasında LinkedIn ana sayfanızın sağ üst kısmında yer alan ‘Ben’ seçeneğine tıklayın.

- Buradan da Ayarlar ve Gizlilik bölümüne girin.

- ‘Hesap Yönetimi’ seçeneğini seçin ve buradan ‘Hesabı Kapat’ yazısına tıklayın.

- Nedeninizi seçin. İleri’ye dokunun

- Hesabınızın şifresini girin ve Hesabı Kapat yazısına tıklayın.

Hesabınızı doğrudan Hesabı Kapat yazan bölümden de kapatabilirsiniz. Hangisi daha kolayınıza gelirse onu seçebilirsiniz.

LinkedIn Hesap Kurtarma

Hesap kapatma işlemini gerçekleştirdikten sonra neler olur ve ardından nasıl geri kurtarabilirsiniz? Şimdi biraz da bu sorunun cevabına bir bakalım.

LinkedIn kısıtlanan hesap nasıl açılır? LinkedIn hesap dondurma işleminden sonra 14 günden kısa bir süre içerisinde geri dönüş yapabilirsiniz. Eğer 14 gün geçtiyse hesabınıza tekrar erişemeyeceksiniz. Bu sebeple kararınızı çok çabuk vermeniz gerekiyor.

Buna ek olarak hesabınızı yeniden açmak için de şu adımları izlemelisiniz:

- Oturum açma sayfasına girin. Kayıtlı e posta hesabınıza girin.

- Oturum aç seçeneğine tıklayın.

- Buna ek olarak orijinal hesap kapatma e postasında bulunan bağlantıya da tıklayabilirsiniz. Bağlantı çalışmazsa oturum açma sayfasına yönlendirileceksiniz.

- Ardından ‘Yeniden Etkinleştir’ yazısına tıklayın. Hesabınızı yeniden açma talebinizi onaylayın.

- Sonrasında da size bir e posta gönderilecek.

Ama şunu da söylememiz gerekiyor:

Hesabınızı yeniden etkinleştirdiğinizde şu bilgilere tekrar erişemeyeceksiniz:

- Grup üyelikleri

- Takip ettikleriniz

- Onaylar ve tavsiyeler

- Yok sayılan ya da bekleyen davetiyeler

Hesabınızı Silince Ne olur?

Şimdi biraz daha detaylı olarak, hesap sildiğinizde neler olacağını da paylaşalım.

Öncelikle LinkedIn hesap dondurma ve kapatma işleminizin ardından bağlantılarınıza ya da hesaplarınıza eklediğiniz bilgilere erişemeyeceksiniz. Buna ek olarak;

- Profiliniz artık LinkedIn’da görünmeyecektir.

- Arama motorlarından arama verilerini toplayıp güncelleme yöntemlerinden kaynaklı kişisel bilgileriniz geçici süre görünmeye devam edebilir.

- Az önce de belirttiğimiz gibi onaylarınızı ve tavsiyelerini kaybedersiniz

- Hesap kapatma işleminden önce kesinlikle verilerinizi yedeklemelisiniz.

- Bunların yanı sıra Premium üyeliğiniz varsa, hesabı kapatmadan önce hesaplardaki üyeliğinizi devre dışı bırakmanız gerekiyor.

- Birden fazla hesap oluşturduysanız da kopya hesap silme ya da birleştirme ile ilgili olan bölüme gelerek işlemleri yapabilirsiniz.

Gördüğünüz üzere LinkedIn hesabı kapatma işlemleri bu kadar. Sadece birkaç saniyenizi ayırmanız gerekecek. Sonrasında adımları izlediğinizde zaten işlemlerinizi tamamlamış olacaksınız.

LinkedIn hesapları profesyonel iş arayışlarında son derece faydalıdır ve çok iyi bağlantılar kurarak kendinize güzel bir gelecek hazırlayabilirsiniz. Burada profesyonel ve CEO’larla görüşebilirsiniz, onlarla bağlantılar kurabilirsiniz ve sonrasında iş başvurusunda bulunabilirsiniz.

Burada bildirimleri açarak da alanınızla ilgili iş ilanlarının uyarılarını alabilirsiniz. Eğer kararlıysanız LinkedIn hesabınızı silebilirsiniz.