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iCloud Hesap Silme: iCloud Hesabı Silme ve Kalıcı Kapatma Nasıl Yapılır?

iCloud hesap silme adımları aslında o kadar da zor değildir. Sadece birkaç dakika ayırmanız yeterli olacak.

İşte iCloud hesabı silme ve kalıcı kapatma nasıl yapılır bunların cevaplarını merak ediyorsanız hemen okumaya başlayın.

iCloud Hesabı Kalıcı Olarak Silme

iCloud hesabınızı silmek istiyorsanız aşağıdaki adımları izlemelisiniz. İşte adım adım iCloud hesap silme aşamaları:

- iCloud hesabınıza giriş yapın.

- Hesabını Yönet seçeneğini işaretleyin.

- Ardından Apple kimliği sayfasına gidin ve Veri ve Gizlilik bölümüne tıklamalısınız.

- Sonra Gizliliği Yönet’e tıklayın ve ‘Hesabı Sil’ sekmesine geçin.

- Hesabı Sil butonuna bastıktan sonra iCloud hesabınızı kalıcı olarak silebilirsiniz.

Gördüğünüz üzere sadece birkaç dakika ayırmanız yeterli olacak. Bu işlemleri yaptıktan sonra iCloud hesabınız silinmiş olacak.

Apple Kimliği Silinebilir mi?

Bunlara ek olarak Apple kimliği silinebilir mi diye merak edildiğini de biliyoruz.

Apple kimliğinizi silmek için öncelikle hesapla ilişkilenen bütün cihazları kaldırmanız gerekiyor. Bunun için de ilk yapmanız gereken şey, Apple adresini ziyaret etmektir.

Sonrasında da adres üzerinden Apple kimliğinizi yönetmeniz gereken sayfaya giriş yapmalısınız. Aygıtlar başlığına tıklayın.

Bu başlık altında da Apple cihazlarınıza tıklayın ve tek tek ‘Aygıtı Sil’ butonuna basın.

Bu işlemleri yaptıktan sonra Apple kimliğinize bağlı cihazları kaldırabileceksiniz. Ardından da hesabınızı silmek için şu işlemleri yapmalısınız:

- Apple’ın gizlilik sitesinden ‘Veriler ve Gizlilik’ portalını açmalısınız.

- Apple kimliği ve parolanız ile giriş yapmalısınız.

- Ardından istenildiği durumda iki faktörlü kimlik doğrulama kodu girin.

- Hesabınızı Silin başlığını göreceksiniz. Alt kısmında da ‘Başlayın’a tıklamalısınız.

- Hesabınızın silinmesi ile ilgili bilgileri de gözden geçirin ve detaylı bilgileri tekrar okuyun.

- En uygun sebebi seçin ve devam edin.

- Bir sonraki sayfada da ‘Silme Hüküm ve Koşulları’nı okumanız gerekiyor. Bunu onaylayın.

- Erişim kodu verilecek. Bu kodu bir yere not almalısınız. Eğer Apple Desteği ile iletişim kurmanız gerekirse bu koda ihtiyacınız olacak.

- Son olarak tekrar ‘Hesabı Sil’ yazısını seçmelisiniz.

Böylece Apple hesabınız ve iCloud hesabınız silinecek.

Apple Kimliği Silinirse Ne Olur?

Bu noktada merak edilen bir diğer konu da Apple kimliğiniz ve iCloud hesabınız silindiğinde ne olacağı konusudur. İşte Apple kimliği silinirse ne olur sorusunun cevabı:

- App Store, iBooks ve iTunes ile satın alma işlemi yaptıysanız bütün aldıklarınız silinecek.

- iCloud hesabınızda depolanan fotoğraflar, videolar ve belgeler silinecek.

- Hesabınıza gelen mesaj ve iletilere de ulaşamayacaksınız.

Bunlara ek olarak iCloud’a yedekleme yaptığınız zaman ve bu hesabı sildiğiniz zaman FaceTime, Messenger, App Play, iBooks ve App Store uygulamalarına erişim engeliniz bulunacak.

Her zaman Android ya da iPhone kullananlar, mutlaka bilgileri, belgeleri ve fotoğrafları yedeklemeli. Çünkü teknoloji çağında yaşarken sürekli verilerimiz kaybolabilir ve bu yüzden de yok olma riskiyle karşı karşıya. Mutlaka yedeklenmeli. Apple de bunun için iCloud’u oluşturdu ve buraya yedekleme işlemlerinizi rahatlıkla yapabilirsiniz.

İşte iCloud hesap silme işlemleri bu şekilde yapılıyor. Çok zaman harcamanıza gerek kalmadan kısa bir süre içerisinde hesaplarınızın bağlı olduğu cihazları kaldırabilirsiniz, Apple kimliğinizi silebilirsiniz ve iCloud’u da ortadan kaldırabilirsiniz. Adımları izleyin ve uygulayın.

İşe yaradıklarını göreceksiniz. Ama emin olmadan da silme işlemi yapmanızı tavsiye etmiyoruz.