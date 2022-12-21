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Haberler Gündem Hotmail Hesap Silme: Hotmail Hesabı Silme ve Kalıcı Kapatma Nasıl Yapılır?
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Hotmail hesap silme: Hotmail hesabı silme ve kalıcı kapatma nasıl yapılır?

Şimdilerde Hotmail yerine artık G mail hesaplarımız var. Ama öncesinden aldığınız ve kullandığınız Hotmail hesaplarınız olabilir. Eğer bu hesapları kullanmıyorsanız ve silmek istiyorsanız neler yapmanız gerektiğini de bilmelisiniz.

Hotmail Hesap Silme: Hotmail Hesabı Silme ve Kalıcı Kapatma Nasıl Yapılır?

Bizler de sizin için Hotmail hesap silme adımlarını araştırdık. Bu yazı içerisinde Hotmail hesabı silme ve kalıcı kapatma nasıl yapılır bunu öğreneceksiniz. Hemen okuyarak detayları inceleyebilirsiniz.

Hotmail Hesabı Kalıcı Olarak Silme

Şimdi adım adım bu işlemi nasıl yapacağınızı anlatacağız. Aslında bu işlem için sadece birkaç dakika ayırmanız yeterli olacak.

İşte Hotmail hesap silme süreci:

  • - Hotmail hesabınıza giriş yapın.
  • - Sonrasında ‘Hesabınızı kapatın’ yazısını göreceksiniz. Ona tıklayın.
  • - Eğer silmek istediğiniz hesap dışında başka bir hesabınız daha varsa kontrol etmeyi unutmayın.
  • - Başka bir hesaptaysanız ‘Farklı bir Microsoft hesabı ile oturum aç’ yazısına tıklamanız gerekiyor.
  • - Ardından ‘İlerle’yi seçin.
  • - Karşınıza bir liste çıkacak. Okuyun ve sonunda onaylayın.
  • - Bir neden seçmeniz gerekecek. Onu da belirtin.
  • - ‘Hesabı kapanmak üzere işaretle’ seçeneğini işaretleyin.

İşte bu kadar. Bu işlemleri gerçekleştirdiğiniz zaman hesabınızı da sileceksiniz. Buna ek olarak e-posta adresi silme işlemi de gerçekleştirebilirsiniz. Bu işlem de hesabınızı silmez ama e posta ve hesabınızla ilgili diğer içerikleri cihazdan kaldıracaktır. Bunun için de yapmanız gerekenleri hemen paylaşalım:

  • - Başlangıç yazısına tıklayın. Ayarlar’ı seçin.
  • - Hesaplar bölümünden E posta ve hesaplar’ı işaretleyin.
  • - ‘Hesabı bu cihazdan sil’i seçin.
  • - Onaylamak için de sili seçmelisiniz.

Outlook Hesabı Silinirse Ne Olur?

Bildiğiniz üzere Hotmail ve Outlook aynı. Geçtiğimiz yıllarda Hotmail, adını Outlook olarak değiştirmişti. Peki bu işlemleri gerçekleştirdikten sonra hesabınıza ne olacak? Outlook hesabı silinirse ne olur?

  • - Bütün Microsoft işlemleriniz silinecek ve kullanımınız devre dışı kalacak.
  • - E posta, Takvim ve Skype gibi hizmetleri bağladıysanız, bunları kullanamayacaksınız.
  • - Hizmetlerde kayıtlı verileriniz, sizin isteğiniz doğrultusunda 30 ya da 60 gün saklanacak.
  • - Microsoft içerisinde cüzdan özelliği de bulunuyor. Eğer Outlook hesabınızı kapattığınız zaman içerisinde para kaldıysa bakiyeniz de silinecek.
  • - Mevcut abonelikleriniz de otomatik olarak sonlandırılacak.

Çeşitli platformlarda Outlook hesabınız iletişim bilgisi olarak kullanmak da hesabınızı sildikten sonra bu platformlara erişiminizi kısıtlayacak.

Hotmail Hesabı Ne Kadar Sürede Silinir?

Aslında konuyla ilgili olarak da merak edilen bir başka konu da hesabınızın silinme süresidir.

En geç 2 gün içerisinde hesabınız kalıcı olarak silinecektir. Ama verilerinizi yedeklerseniz, sonrasında bu verilere erişiminizi sağlayabilirsiniz.

Eğer bu hesabı silme konusunda eminseniz, öncesinde yedeklemeler yapmalısınız. Çünkü sonrasında bu verilere erişemeyeceksiniz.

- Ayrıca hesap silme işlemini gerçekten çok iyi düşünmeniz gerekiyor.

- Bazen ani bir kararla kapatma işlemi yaparsanız sonrasında pişman olabilirsiniz. Bunu yaşamamak için birkaç kere değerlendirme yapın.

Hotmail hesapları yıllardır kullanılıyor. Sadece adı değişmiş olsa da görev olarak aynılar. Zaman içerisinde Microsoft çok sayıda gelişme yaşadı ve sürekli yenilenmeye de devam ediyor. Artık uzaktan çalışmanın da etkisiyle üzerinden görüşmeler ve toplantılar yapabileceğiniz uygulamalar da geliştirdi.

Bu sebeple de aslında Outlook hesapları pandemi sürecinde en çok tercih edilen hesaplar arasında yer aldı. Kullanıcı sayısı arttı. Eğer siz de Outlook hesabı sahibiyseniz ve bu hesabı silmek istiyorsanız neler yapmanız gerektiğini biliyorsunuz.

Adım adım izleyin ve işlemleri gerçekleştirin. Ama tekrar hatırlatalım ki; hesap silme işlemi gerçekleştirmeden önce mutlaka yedekleme işini yapın ve sonrasında o verileri aramak için uğraşmayın. Çünkü hesabınız silindiğinde verilerinizin tamamını kurtaramazsınız.

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