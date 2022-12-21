Bizler de sizin için Hotmail hesap silme adımlarını araştırdık. Bu yazı içerisinde Hotmail hesabı silme ve kalıcı kapatma nasıl yapılır bunu öğreneceksiniz. Hemen okuyarak detayları inceleyebilirsiniz.

Hotmail Hesabı Kalıcı Olarak Silme

Şimdi adım adım bu işlemi nasıl yapacağınızı anlatacağız. Aslında bu işlem için sadece birkaç dakika ayırmanız yeterli olacak.

İşte Hotmail hesap silme süreci:

- Hotmail hesabınıza giriş yapın.

- Sonrasında ‘Hesabınızı kapatın’ yazısını göreceksiniz. Ona tıklayın.

- Eğer silmek istediğiniz hesap dışında başka bir hesabınız daha varsa kontrol etmeyi unutmayın.

- Başka bir hesaptaysanız ‘Farklı bir Microsoft hesabı ile oturum aç’ yazısına tıklamanız gerekiyor.

- Ardından ‘İlerle’yi seçin.

- Karşınıza bir liste çıkacak. Okuyun ve sonunda onaylayın.

- Bir neden seçmeniz gerekecek. Onu da belirtin.

- ‘Hesabı kapanmak üzere işaretle’ seçeneğini işaretleyin.

İşte bu kadar. Bu işlemleri gerçekleştirdiğiniz zaman hesabınızı da sileceksiniz. Buna ek olarak e-posta adresi silme işlemi de gerçekleştirebilirsiniz. Bu işlem de hesabınızı silmez ama e posta ve hesabınızla ilgili diğer içerikleri cihazdan kaldıracaktır. Bunun için de yapmanız gerekenleri hemen paylaşalım:

- Başlangıç yazısına tıklayın. Ayarlar’ı seçin.

- Hesaplar bölümünden E posta ve hesaplar’ı işaretleyin.

- ‘Hesabı bu cihazdan sil’i seçin.

- Onaylamak için de sili seçmelisiniz.

Outlook Hesabı Silinirse Ne Olur?

Bildiğiniz üzere Hotmail ve Outlook aynı. Geçtiğimiz yıllarda Hotmail, adını Outlook olarak değiştirmişti. Peki bu işlemleri gerçekleştirdikten sonra hesabınıza ne olacak? Outlook hesabı silinirse ne olur?

- Bütün Microsoft işlemleriniz silinecek ve kullanımınız devre dışı kalacak.

- E posta, Takvim ve Skype gibi hizmetleri bağladıysanız, bunları kullanamayacaksınız.

- Hizmetlerde kayıtlı verileriniz, sizin isteğiniz doğrultusunda 30 ya da 60 gün saklanacak.

- Microsoft içerisinde cüzdan özelliği de bulunuyor. Eğer Outlook hesabınızı kapattığınız zaman içerisinde para kaldıysa bakiyeniz de silinecek.

- Mevcut abonelikleriniz de otomatik olarak sonlandırılacak.

Çeşitli platformlarda Outlook hesabınız iletişim bilgisi olarak kullanmak da hesabınızı sildikten sonra bu platformlara erişiminizi kısıtlayacak.