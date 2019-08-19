Lion filmi oyuncuları kimler? Lion filmi konusu nedir? İzleyenler tarafından merak konusu oldu. Dram dolu filmde izleyenlerin de yakından tanıdığı Hollywood yıldızları yer alıyor. İşte, Lion filmine dair detaylar...

LION FİLMİ KONUSU NEDİR?

Beş yaşındaki Saroo (Sunny Pawar) Hindistan kırsal kesimindeki bir köyde ailesiyle birlikte fakir ancak mutlu bir hayat yaşamaktadır. Ancak ağabeyinin gelmesini beklediği tren istasyonunda yaşadığı kötü tesadüfler sonunda evinden kilometrelerce uzaktaki, başka bir dilin konuşulduğu Kalküta'da kendini yapayalnız bulur. Korkmuş ve şaşkındır. Bir şekilde sokaklarda hayatta kalmayı başarır ve yetimhaneye alınır.

Saroo'yu Avustralyalı bir çift (Nicole Kidman ve David Wenham) evlat edinir. Hobart'ta sevgi ve güven dolu bir çocukluk geçiren Saroo, üvey ailesinin duygularını incitmemek için, kaybettiği annesine ve abisine kavuşma umudunu, geçmişine duyduğu özlemi bastırmaya çalışır. 25 yıl sonra, tesadüfen birkaç Hintliyle tanışması hayatının kaybolan yıllarının peşinden gitmesini sağlayacaktır. Hala taze olan bir avuç anısı ve kararlılığıyla kaybettiği ailesini ve ilk yuvasını bulmaya çalışacaktır.

LION FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Yönetmenliğini Garth Davis’in yaptığı, Dev Patel, Nicole Kidman, Rooney Mara, David Wenham gibi usta oyuncuların yer aldığı 2016 yapımı “Lion”, Pazartesi akşamı TV’de ilk kez Show TV’de!