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HaberlerEnerjiElektrikLisanslı elektrik üretiminde en büyük pay doğalgaz santrallerinin oldu
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Elektrik üretimi geçen yılın kasım ayında yüzde 7,3 arttı

Türkiye'nin lisanslı elektrik üretimi geçen yıl kasımda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,3 artışla yaklaşık 25 milyon megavatsaat seviyesinde gerçekleşti. Lisanslı elektrik üretiminde en büyük pay yüzde 33,2 ile doğalgaz santrallerinin oldu. Elektrikte abone sayısı, geçen yıl kasımda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,4 artarak 45 milyon 968 bin 466'ya ulaştı.

Lisanslı elektrik üretiminde en büyük pay doğalgaz santrallerinin oldu
AA

Türkiye'nin lisanslı elektrik üretimi geçen yılın kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,3 artışla 24 milyon 959 bin 395 megavatsaat oldu.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun Kasım 2020'ye ilişkin "Elektrik Piyasası Sektör Raporu"na göre, lisanslı elektrik üretiminin yüzde 33,2'si doğal gaz santralleri, yüzde 22,2'si ithal kömür, yüzde 14,2'si linyit santralleri ve yüzde 13,3'ü hidroelektrik santralleri tarafından karşılandı. Bu kaynakları sırasıyla rüzgar, jeotermal, biyokütle, taş kömürü, asfaltit, güneş ve fuel-oil izledi.

Toplam lisanslı elektrik üretimi, geçen yıl kasımda bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 7,3 artarak 24 milyon 959 bin 395 megavatsaate yükseldi. Elektrik üretimindeki artışta, sanayi üretiminin yükselmesi ve aydınlatma kaynaklı tüketim etkili oldu.

FATURALANAN TÜKETİM MİKTARI

Faturalanan elektrik tüketim miktarı, aynı dönemde yüzde 2,8 artarak 19 milyon 390 bin 93 megavatsaat oldu.

Tüketimin yüzde 46,9'u sanayi, yüzde 24,7'si mesken ve yüzde 23,9'u ticarethane aboneleri tarafından gerçekleştirildi. Söz konusu tüketimin yüzde 2,4'ünün aydınlatma ve yüzde 2,1'inin tarımsal sulama kaynaklı olduğu belirlendi.

ABONE SAYISI ARTTI

Elektrikte abone sayısı, geçen yıl kasımda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,4 artarak 45 milyon 968 bin 466'ya ulaştı.

Bu dönemde, sanayi tüketicilerinin sayısında yüzde 4,3, mesken tüketicilerinin sayısında yüzde 2,6, tarımsal sulama tüketicilerinin sayısında yüzde 2,6, aydınlatma tüketicilerinin sayısında yüzde 1,9 ve ticarethane tüketicilerinin sayısında yüzde 1,5 artış görüldü.

Türkiye'nin lisanslı elektrik kurulu gücü ise bu dönemde yüzde 3,6 artarak 88 bin 75 megavat oldu.

Kurulu gücün yüzde 30,1'i doğal gaz çevrim santralleri, yüzde 25,6'sı barajlı hidrolelektrik, yüzde 11,3'ü linyit santrallerinden, kalanı ise diğer enerji kaynaklarından elektrik üreten tesislerden oluştu.

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