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        Haberler Bilgi Ekonomi Lise mezunu memur maaşı ne kadar oldu? 2025 Temmuz lise mezunu memur maaşı kaç TL'ye yükseldi? güncel lise memuru maaşı

        Lise mezunu memur maaşı kaç TL oldu? 2025 Temmuz lise mezunu memur maaşı kaç liraya yükseldi?

        6 aylık enflasyon açıklandı ve bu doğrultuda memur maaş zammı da belli oldu. Bu nedenle lise mezunu memurlar, maaşlarına yüzde kaç zam geldiğini ve güncel lise mezunu memur maaşının kaç TL'ye yükseldiğini araştırıyor. İşte, 2025 Temmuz zamlı lise mezunu memur maaşı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.07.2025 - 12:43 Güncelleme: 03.07.2025 - 21:16
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        1

        6 aylık enflasyon rakamları açıklandı ve buna bağlı olarak memur maaş zammı netleşti. Bu gelişme ile birlikte lise mezunu memurlar, maaşlarına yapılan zam oranını ve güncel lise mezunu memur maaşının ne kadar olduğunu merak ediyor. İşte, 2025 Temmuz itibarıyla zamlı lise mezunu memur maaşı...

        2

        TÜİK 2025 HAZİRAN ENFLASYON RAKAMLARINI AÇIKLADI

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre göre haziranda enflasyon aylık yüzde 1.37, yıllık yüzde 35.05 oldu.

        3

        6 AYLIK ENFLASYON FARKI YÜZDE KAÇ OLDU?

        Ocak-Haziran arası 6 aylık enflasyon farkı yüzde 16,67 oldu.

        4

        MEMUR MAAŞ ZAMMI 2025: MEMUR MAAŞLARINA YÜZDE KAÇ ZAM GELDİ?

        Temmuz ayında emekli memur aylıklarına ve memur maaşlarına ise yüzde 15,57 oranında zam yapılacak.

        5

        2025 TEMMUZ ZAMLI LİSE MEZUNU MEMUR MAAŞI NE KADAR OLDU?

        Memurlara yapılan yüzde 15,57 zam oranı doğrultusunda 2025 Temmuz zamlı lise mezunu memur maaşı 42 bin 207 TL'den, 48 bin 779 TL'ye yükseldi.

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