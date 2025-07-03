6 aylık enflasyon rakamları açıklandı ve buna bağlı olarak memur maaş zammı netleşti. Bu gelişme ile birlikte lise mezunu memurlar, maaşlarına yapılan zam oranını ve güncel lise mezunu memur maaşının ne kadar olduğunu merak ediyor. İşte, 2025 Temmuz itibarıyla zamlı lise mezunu memur maaşı...