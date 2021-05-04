Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündemEğitim
ABONE OL

Lise sınavları ne zaman? Lise sınavları iptal edilir mi?

Tam kapanma ile birlikte tüm sınıflar yeniden uzaktan eğitime geçti. Liselerde ikinci dönem tek sınav yapılmasına karar verildi. Geçen yıl sınavlar iptal edilmişti. Milyonlarca öğrenci lise sınavları ile ilgili detayları merak ediyor. Lise sınavları ne zaman? Lise sınavları iptal edilir mi?

Lise sınavları ne zaman? Lise sınavları iptal edilir mi?

Uzaktan eğitim ile ilgili sorular gündemden düşmek bilmiyor. Gözler Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un yapacağı açıklamada. Geçen yıl gibi bu yıl da sınavlar iptal edilir mi merak ediliyor. Bakan Selçuk ikinci dönem liselerde bir sınav yapılacağını duyurmuştu.

LİSE SINAVLARI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk "Liselerde ikinci dönemde tek sınav olacak" dedi. Sınav tarihleri henüz açıklanmadı.

Milli Eğitim Bakanlığı "Resmi ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim kurumlarında 29 Nisan 2021 Perşembe saat 17.00’den itibaren uzaktan eğitime başlanacaktır. Okullarda 3 Mayıs sonrasında yapılması planlanan dönem sınavları, 17 Mayıs 2021 sonrasına ertelenmiştir." açıklamasında bulundu.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB),resmi ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim kurumlarında 29 Nisan 2021 Perşembe saat 17.00'den, 17 Mayıs 2021'e kadar yüz yüze eğitime ara verilerek uzaktan eğitime geçildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda salgın tedbirleri kapsamında alınan kararlar doğrultusunda, resmi ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim kurumlarında 17 Mayıs 2021'e kadar yüz yüze eğitime ara verilerek uzaktan eğitime geçildiği belirtildi.

Açıklamada, "Uygulama, 29 Nisan 2021 Perşembe saat 17.00'den itibaren başlayacaktır. Okullarda 3 Mayıs sonrasında yapılması planlanan dönem sınavları, 17 Mayıs 2021 tarihi sonrasına ertelenmiştir." ifadesine yer verildi.

Sınavl tarihlerinin ilerleyen günlerde belli olması bekleniyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Elazığ’da fırtına nedeniyle savrulan feribotlar çarpıştı
GÜNDEMElazığ'da feribot kazası
2021 Kadir gecesi ne zaman? Kadir gecesi hangi gün idrak edilecek? İşte 2021 dini günler takvimi
GÜNDEM2021 Kadir gecesi ne zaman?
Market genelgesi nedir? Market genelgesi ne zaman başlıyor?
GÜNDEMMarket genelgesi ne zaman başlıyor?
2021 YKS ne zaman? YKS ertelenir mi? ÖSYM Üniversite sınavı ne zaman, hangi tarihte? İşte TYT, AYT, YDT tarihl
GÜNDEM2021 YKS ne zaman yapılacak?
Market ve pazar yerlerine ilişkin genelgeler
GÜNDEMMarket ve pazar yerlerine ilişkin genelgeler
Büyük Menderes Nehri'nde acı görüntü - Haberler
GÜNDEMBüyük Menderes Nehri'nde acı görüntü
20 bin sözleşmeli öğretmen mülakatları ne zaman, hangi tarihte? 2021 sözleşmeli öğretmen sözlü sınav tarihleri
GÜNDEM20 bin sözleşmeli öğretmen mülakatları ne zaman?
İnsan Hakları Eylem Planı için Adalet Bakanlığı bünyesinde takip kurulu oluşturuldu
GÜNDEMEylem Planı takibe alınıyor
SON DAKİKA! İçişleri Bakanlığı'ndan yeni bir genelge geldi!
GÜNDEMİçişleri'nden pazar yeri genelgesi
Gölette facia! 3 yaşındaki çocuk öldü - Haberler
GÜNDEMGölette facia! 3 yaşındaki çocuk öldü