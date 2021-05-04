Uzaktan eğitim ile ilgili sorular gündemden düşmek bilmiyor. Gözler Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un yapacağı açıklamada. Geçen yıl gibi bu yıl da sınavlar iptal edilir mi merak ediliyor. Bakan Selçuk ikinci dönem liselerde bir sınav yapılacağını duyurmuştu.

LİSE SINAVLARI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk "Liselerde ikinci dönemde tek sınav olacak" dedi. Sınav tarihleri henüz açıklanmadı.

Milli Eğitim Bakanlığı "Resmi ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim kurumlarında 29 Nisan 2021 Perşembe saat 17.00’den itibaren uzaktan eğitime başlanacaktır. Okullarda 3 Mayıs sonrasında yapılması planlanan dönem sınavları, 17 Mayıs 2021 sonrasına ertelenmiştir." açıklamasında bulundu.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB),resmi ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim kurumlarında 29 Nisan 2021 Perşembe saat 17.00'den, 17 Mayıs 2021'e kadar yüz yüze eğitime ara verilerek uzaktan eğitime geçildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda salgın tedbirleri kapsamında alınan kararlar doğrultusunda, resmi ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim kurumlarında 17 Mayıs 2021'e kadar yüz yüze eğitime ara verilerek uzaktan eğitime geçildiği belirtildi.

Açıklamada, "Uygulama, 29 Nisan 2021 Perşembe saat 17.00'den itibaren başlayacaktır. Okullarda 3 Mayıs sonrasında yapılması planlanan dönem sınavları, 17 Mayıs 2021 tarihi sonrasına ertelenmiştir." ifadesine yer verildi.

Sınavl tarihlerinin ilerleyen günlerde belli olması bekleniyor.