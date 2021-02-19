Liselerin ne zaman açılacağına ilişkin araştırmalar devam ediyor. Yurt genelindeki binlerce liseli öğrenci, vaka sayılarındaki düşüş ve aşı programı nedeniyle üniversitelerde yüz yüze eğitim başlayacak mı sorusunun yanıtını arıyordu. Peki Liseler ne zaman açılacak? İşte son dakika açıklamasının ayrıntıları...

LİSELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Son dakika haberlere göre MEB, 1 Mart'tan itibaren mesleki ve teknik Anadolu liseleri, çok programlı Anadolu liseleri, güzel sanatlar liseleri ve spor liseleri derslerine ait uygulama kazanımlarının yüz yüze eğitimlerine tüm sınıf seviyelerinde başlanmasına karar verdi.

LİSE SINAVLARI NE ZAMAN, NASIL OLACAK? LİSE SINAVLARI İPTAL OLUR MU?

Birinci dönemde yapılamayan sınavların kapsamı, 1 Kasım 2020'ye kadar işlenen konularla sınırlı tutulacak.

Her bir sınav, atölyelerdeki uygulama sınavları gibi zorunlu haller dışında, bir ders saati (40 dakika) süre verilerek uygulanacak ve sınav soruları, bu süreye uygun olarak hazırlanacak. Öğrenci hareketliliğini asgari düzeyde tutmak amacıyla bir günde her bir öğrenci için iki ders, zorunlu hallerde en fazla üç dersten sınav yapılabilecek.

Herhangi bir nedenle sınavlara katılamayan ve okul yönetimince mazereti uygun görülen öğrenciler, ilgili alan zümre öğretmeninin belirleyeceği tarihte sınava alınacak.

Sınav tarihleri, en az bir hafta önceden öğrencilere duyurulacak ve e-Okul Sistemine işlenecek. Sınavlar, Kovid-19 salgını kapsamında başta temizlik, maske ve fiziki mesafe kuralları olmak üzere alınan önlem ve tedbirlere uygun bir şekilde yapılacak.