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Liselerde sınavlar ne zaman yapılacak? Lise sınav tarihleri belli oldu!

Koronavirüs salgını sebebiyle birinci döneme ilişkin sınavları ertelenen liselerde sınavların ne zaman yapılacağı belli oldu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk liselerde sınav tarihlerini açıkladı. Liselerde sınavlar ne zaman yapılacak? Lise sınav tarihleri belli oldu!

Liselerde sınavlar ne zaman yapılacak? Lise sınav tarihleri belli oldu!

Koronavirüste normalleşme süreci 1 Mart 2021 tarihinde gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından kesinleşti. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, liselerde birinci dönem ve ikinci dönem sınavlarının tarihlerini duyurdu. Liselerde sınavlar ne zaman yapılacak? Lise sınav tarihleri belli oldu!

LİSELERDE SINAVLAR NE ZAMAN YAPILACAK?

İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri koronavirüs salgını sebebiyle yüz yüze eğitime ara vermek zorunda kalmıştı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklama doğrultusunda 15 Şubat 2021 tarihi itibarıyla okullarda ikinci dönem başladı. MEB tarafından okullarda yüz yüze eğitim ve sınavların yapılmasıyla ilgili yayımladığı açıklama şöyle:

"Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında alınan kararlar doğrultusunda her alanda olduğu gibi eğitim ve öğretimde de il bazlı olarak yerinde karar uygulamasına başlanılmıştır.

Bu kapsamda, 2 Mart Salı günü itibariyle tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, 8 ve 12. sınıflarda ülke genelinde yüz yüze eğitime başlanılacaktır.

Düşük ve orta riskli olarak tanımlanan illerde tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, ortaokullarda ve liselerde yüz yüze eğitim gerçekleştirilecektir.

Düşük ve orta riskli olarak tanımlanan illerde yüz yüze eğitime;

Okul öncesi eğitim kurumlarında tam zamanlı,

İlkokullarda seyreltilmiş sınıflarda haftada iki (2) gün,

Ortaokul 5, 6, 7. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada iki (2) gün,

Ortaokul 8. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 12-22 saat,

Lise hazırlık, 9. 10. 11. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada iki (2) gün,

Lise 12. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 16-24 saat olacak şekilde yüz yüze eğitime başlanacaktır.


Yüksek ve çok yüksek riskli olarak tanımlanan illerde yüz yüze eğitime;

Okul öncesi eğitim kurumlarında tam zamanlı,

İlkokullarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada iki (2) gün,

8. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 12-22 saat,

12. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 16-24 saat olarak başlanacaktır.

Özel gereksinimli öğrenciler için hizmet veren özel eğitim okul ve sınıfları ülke genelinde tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime başlayacaktır.

Yüz yüze eğitime başlayacak tüm okul kademeleri ve sınıf düzeylerinde eğitim 2 Mart Salı gününden itibaren başlayacaktır.

Liselerdeki sınavlar 8 Mart Pazartesi gününden itibaren tüm illerimizde salgın tedbirleri çerçevesinde yüz yüze gerçekleştirilecektir.

Köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki eğitim kurumlarında mevcut kararlar uygulanmaya devam edecektir.

Yüz yüze eğitim kapsamı dışındaki uygulamalarda uzaktan eğitime devam edilecektir. Yüz yüze eğitime katılım bütün illerde veli rızasına bağlı olarak gerçekleştirilecektir.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur."

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

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