Liseli dansçıya saldırıda isyan ettiren ceza!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem3. SayfaİSYAN... Son dakika: Liseli dansçı Berhan'a saldırıda isyan ettiren ceza! - Haberler
ABONE OL

Bakırköy'de dansçı lise öğrencisini bıçaklayan sanığa isyan ettiren ceza!

İstanbul Bakırköy'de 2019 yılında profesyonel dansçı olan lise öğrencisi Berhan T.'nin, başka bir lisenin öğrencisi Baran Ç. tarafından uğradığı bıçaklı saldırıda yaralanmasına ilişkin açılan davada mahkeme heyeti, Baran Ç.'yi "Kasten yaralama" suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı. Yaralanan Berhan T.'nin annesi Kibriye T., karara tepki göstererek, "Çocuğumu öldürdük diye bırakmışlar. Mahkeme 3 yıl ceza verdi, fakat bunun yatarı yok. Bizim çektiğimiz acılar, çileler ne olacak. Bir üst mahkemeye başvuracağız. Hukuka ve adalete inanıyorum" dedi

İSYAN... Son dakika: Liseli dansçı Berhan'a saldırıda isyan ettiren ceza! - Haberler
Liseli dansçıya saldırıda isyan ettiren ceza!
0:00 / 0:00
DHA

Bakırköy 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 9. duruşmaya tutuksuz sanık Baran Ç. katılmadı. Müşteki Berhan T. sağlık sorunlarından dolayı duruşmaya katılmazken, annesi Kibriye T. ve taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

DHA'nın haberine göre, duruşmada konuşan Anne Kibriye T. "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan ceza almalarını istediğini belirtti. Mahkeme heyeti, Baran Ç.'nin olay tarihinde 18 yaşından küçük olması ve yargılama sürecindeki davranışları lehine takdiri indirim uygulayarak "Kasten yaralama" suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezasına hükmetti.

CEZALAR ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, A.B.A., E.C., B.E., S.U. ve T.T. hakkında ise "Kasten yaralama" suçundan ayrı ayrı 1 yıl 10 ay 10'ar gün hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti. Mahkeme heyeti, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

ÜYE HAKİMDEN MUHALEFET ŞERHİ

Üye Hakim A.B.A, E.C, B.E, S.U. ve T.T.´nin Baran Ç.´ye iştirak ettikleri görüşünde olduğunu belirterek, Berhan Tamalan´ın yaşamını tehlikeye sokacak şekilde "silahla yaralama" suçundan cezalandırılmaları gerektiğinden çoğunluğun kararına muhalif olduğunu belirtti.

"KARAR KARŞISINDA ŞOK OLDUK"

Davanın ardından anne Kibriye T. adliye önünde açıklama yaptı. Karara itiraz eden anne Kibriye T. oğlunun ölümden döndüğünü belirterek, " Bir senedir duruşmanız devam ediyordu, dün yaralama şeklinde karar çıktı. Biz buna şok olduk. Oğlum geçen sene bir çete grubu tarafından bıçaklanarak, yoğun bakımda yattı. Adli tıp raporları var. Ölümden döndü. Bir hafta boyunca yoğun bakımda yatarak hayat mücadelesi verdi. Bunun karşılığında çocuğum kurtuldu, fakat kasten öldürme suçundan dava açıldı.Sonucu yaralama olarak çıktı. Biz ailecek şoktayız. Berhan psikolojik tedavi görüyor, atlatamadı. Yaraları iyileşmedi. İki senedir sınavlara hazırlanamıyor, üniversite sınavlarına girecek ve ağrıları durmuyor. Psikolojik tedavisi devam ediyor. Doktoru izin vermediği için duruşmaya gelmedi. Duruşmaya geldiği zaman sonucun böyle olacağını biliyordu ve gelmek istemedi. Hak yerini bulsun, ben istiyorum ki yetkililer bu dosyaya el atsınlar. Lütfen herkesten rica ediyorum, gençlere doğru örnek olsunlar. Bunun sonucunda bu olmamalıydı, kasten öldürme suçu nasıl yaralama suçuna çevrilerek bu şekilde sonuç verilebilir"dedi.

"OĞLUMU ÖLDÜRDÜK DİYE BIRAKMIŞLAR"

Olayın planlı bir şekilde meydana geldiğini anlatan Kibriye T., "Bir gün önceden çocuk 'Ölüm fermanınızı imzalayacağım' diyor. Planlanmış bir şey açık açık ortada yazışmaları var. Kamera görüntüleri var. Sırtında 2 bıçak yarası var biri akciğerini diğeri omuriliğe bir santim kala bıçak yaraları var. Tabi ki sırtından birçok bıçak yarası var. Ama iki tanesini sokmuşlar. Çocuk yere düşmüş. 'Öldürdük' diye bırakmışlar zaten. Kanlar içinde kalmış çocuk nasıl kalksın, arayamamış kimseyi. Mahkeme 3 yıl ceza verdi, fakat bunun yatarı yok. Bizim çektiğimiz acılar bizim çektiğimiz çileler ne olacak. Bunun yatarı olmadığı için kasten öldürmeye teşebbüs suçundan yargılanmasını istiyorum. İnşallah bir üst mahkeme doğru kararlar verir. Biz de yolumuza devam ederiz. Bir üst mahkemeye başvuracağız. Hukuka ve adalete inanıyorum. Vicdanı olan insanlar lütfen doğru kararlar versin" dedi.

İDDİANAMEDEN

20 Aralık 2019 tarihinde gerçekleşen olay ile ilgili Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen iddianamede şüpheli Baran Ç., hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 15 yıla kadar hapis talebinde bulunuldu. Yaşı küçük diğer 5 çocuğun da hapisleri talep ediliyordu.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

TUFAN...! Son dakika HAVA DURUMU uyarısı geld! (Ankara - İzmir ve İstanbul)
GÜNDEMDikkat! Meteoroloji'den yurdun batısı için uyarı!
3 gün sonra kayalıklarda bulundu, hastanede öldü
GÜNDEM3 gün sonra kurtarıldı, hastanede öldü
Son dakika: Almanya'ya toplu ilticada vali yardımcısı ve 2 müdür görevden alındı
GÜNDEMAlmanya'ya toplu ilticada vali yardımcısı ve 2 müdür ...
Kayıp oğlunu mezarlıkta ölü buldu
GÜNDEMKayıp oğlunu mezarlıkta ölü buldu
ASBEST... Son dakika: İstanbul'da 32 ilçede 'asbest' tehdidi
GÜNDEMİstanbul'da 32 ilçede 'asbest' tehdidi!
SON DAKİKA: Karantinasının son günü ölü bulundu
GÜNDEMKarantinasının son günü ölü bulundu
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dendias tepkisi: Haddini bildirdi
GÜNDEMCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dendias yorumu
Son dakika: Dehşeti yaşatan ağabeyden hamle savunması! - Haberler
GÜNDEMDehşeti yaşatan ağabeyden hamle savunması!
HÜNGÜR HÜNGÜR! Bazada yakalanan DEAŞ'lı gözyaşlarını tutamadı! - Haberler
GÜNDEMBazada yakalanan DEAŞ'lı hüngür hüngür ağladı!
ALARM VERİLDİ! Meteoroloji'den son dakika çamur uyarısı! Sahra Çölü'nden çöl tozu geliyor!
GÜNDEMSahra Çölü'nden çöl tozu geliyor! Çamur yağabilir