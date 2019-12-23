İHA

Bakırköy’de bir lise öğrencisi, başka öğrenci grubu tarafından darp edilerek, karnından bıçaklandı.

İHA'nın haberine göre olay, geçen cuma günü Bakırköy Yahya Kemal Beyatlı Anadolu Lisesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, profesyonel dansçı olduğu öğrenilen Bakırköy Yahya Kemal Beyatlı Anadolu Lisesi'nde son sınıf öğrencisi Berhan T., okul çıkışında henüz bilinmeyen bir nedenle öğrenci B.Ç. ve arkadaşlarının saldırısına uğradı.

ÖNCE DARP SONRA BIÇAK

Kendisine saldırıların elinden kurtularak kaçmaya çalışan Berhan T., yaklaşık 400 metre kaçtıktan sonra grup tekrar darp edildi. Bu sırada B.Ç. isimli öğrenci yanında getirdiği bıçakla Berhan T.'yi karnından bıçakladı. Berhan T. kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan grup ise kaçarak kayıplara karıştı.

SALDIRGAN ÖĞRENCİLER ARANIYOR

Yoldan geçen başka öğrencilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Berhan T. Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri ise, kaçan saldırgan grup öğrencilerini yakalamak için çalışma başlattı.

BAŞKA BİR ÖĞRENCİYE DARP KAMERADA

Öte yandan B.Ç. ve arkadaşlarının daha önce başka bir öğrenciye aynı şekilde saldırarak darp ettiği tespit edildi. Aynı zamanda bu darp girişimi ise başka öğrenciler tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.