Liseli genç, vagonda kalan depremzedelerin yardımına koşuyor

"İNSANLARIN BİRBİRLERİYLE YARDIMLAŞMASI GEREKİYOR"

Vagonda kalan depremzedelere de destek olmaya çalıştığını anlatan Kahraman, şöyle devam etti: Trende ilaç ihtiyaçları olanları karşılamaya çalıştım. Konya'da bir akrabam vardı, sağ olsun onlar gönderdi. Buradaki insanlara yardımcı olmam lazım. Vagonda hem ders çalışıyorum hem de insanlara yardım için koşuyorum. İnsanlar gülsünler, küçüklere bir şeyler versinler. Gerçekten insanların birbiriyle yardımlaşması gerekiyor.