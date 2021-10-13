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Haberler Gündem 3. Sayfa Liseli motosikletli kurtarılamadı
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Liseli motosiklet sürücüsü, feci kazada hayatını kaybetti

Gaziantep'te, motosiklet ile kamyonetin çarpıştığı feci kazada, 17 yaşındaki motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan liseli Enes, müdahaleye rağmen kurtarılamadı

Liseli motosikletli kurtarılamadı
Liseli motosikletli kurtarılamadı
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İHA

Gaziantep'te, motosiklet ile kamyonetin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü 17 yaşındaki Enes Kılınç, hayatını kaybetti.

Kaza, dün gece saatlerinde, Gaziantep'in Şahinbey ilçesi 25 Aralık Mahallesi 43. cadde üzerindeki kavşakta meydana geldi. İddiaya göre, sürücü M.K. idaresindeki kamyonet ile Enes Kılınç kontrolündeki motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet savrularak yere düşerken, sürücü Enes Kılınç ağır yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı ile bölgeye çok sayıda 112 acil sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

HASTANEDE KURTARILAMADI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, feci kaza sonucu ağır yaralanan Enes Kılınç'a ilk müdahaleyi yaptıktan sonra özel bir hastaneye kaldırdı. Lise 2. sınıf öğrencisi genç, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden gencin cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldığı öğrenildi.

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