Listra Antik Kenti'nde bulunan 'mühürlenmiş bronz haç' restore edildi

Kültür ve Turizm Bakanlığının izni, Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ), Konya Büyükşehir Belediyesi ile Meram Belediyesinin desteğiyle Hatunsaray ve Botsa mahalleleri sınırlarında yer alan Listra Antik Kenti'ndeki kazı çalışmaları devam ediyor.

Kazı başkanlığını NEÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. İlker Mete Mimiroğlu'nun yürüttüğü Listra Antik Kenti, Hristiyanlığın yayılmasında önemli rol oynadığına inanılan Aziz Pavlus'un ziyaret ettiği yerlerden biri olarak biliniyor.

Kazılarda kilise alanındaki mezarlarda haçlar ve çeşitli takıların olduğu metal buluntulara ulaşıldı.

Bunlar arasında Hristiyanlık tarihi açısından önemli ve nadir rastlanan, 9. ila 11. yüzyılları arasına tarihlendirilen bronz röliker (kutsal sayılan emanetlerin saklandığı dinsel obje) haç, kazı ekibini heyecanlandırdı.

Arkeoloji Müzesi'nde titizlikle yürütülen ve cerrahi hassasiyetle yapılan restore çalışmasında üzerinde geometrik motiflerin yer aldığı iki parçalı haç korumaya alındı.

Kazı Başkanı NEÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. İlker Mete Mimiroğlu, kazı ekibinde görevli restoratörle eserlerde temizlik çalışması yürüttüklerini söyledi.

İki yıldır süren kazıda önemli buluntulara ulaştıklarını anlatan Mimiroğlu, şöyle konuştu:

"Sürpriz eserler ortaya çıkıyor. Önemli bir eserimiz şu anda temizleniyor. Bir röliker haç. Kazı alanında açılmamış şekilde tespit etmiştik. Mühürlendiği için esere zarar vermemek adına açamıyoruz. Yüzyılların getirdiği bozulmayı temizleyerek eserin gelecek kuşaklara net şekilde ulaşmasını sağlıyoruz. Genellikle rölikerler kazılarda kırık, açılmış ya da tek parça halinde ele geçer. Listra kazılarında birden fazla röliker bulduk ancak bunların tamamına yakını kırık haldeydi. Bu eser ise ilk yapıldığı dönemde mühürlenmiş ve kapatılmış şekilde bulunmasıyla bizi heyecanlandırdı."

REKLAM

İÇİNDEN HERHANGİ BİR MALZEME ÇIKMADI

Mimiroğlu, eserin perçinleme yöntemiyle kalıcı olarak mühürlendiğini, bu durumun dönemin kullanım anlayışına da ışık tuttuğunu ifade etti.

Rölikerlerin azizlere ya da kutsal kabul edilen nesnelere ait kalıntıları muhafaza eden kaplar olduğuna değinen Mimiroğlu, bazılarının ise kolye gibi boyunda taşındığını dile getirdi.