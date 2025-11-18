Habertürk
        Haberler Spor Futbol Milli Takım Litvanya: 1 - Türkiye: 2 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Litvanya: 1 - Türkiye: 2 | MAÇ SONUCU

        2027 Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Elemeleri H Grubu 5. maçında Ümit Milli Futbol Takımı, deplasmanda Litvanya'yı 2-1 mağlup etti. Bu sonucun ardından yenilmezlik serisini ve maç fazlasıyla liderliğini sürdüren Ümit Milliler, puanını 11'e yükseltti.

        18.11.2025 - 21:17
        Ümit Milliler, Litvanya'yı mağlup etti!
        2027 Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Elemeleri H Grubu 5. maçında Ümit Milli Futbol Takımı, Litvanya'ya konuk oldu.

        Druskininkai'de oynanan mücadeleyi kazanan 2-1'lik skorla Ümit Milli Takımımız oldu.

        Karşılaşmada millere galibiyeti getiren golleri 1 ve 76. dakikalarda Ali Habeşoğlu kaydetti. Litvanya'nın tek golü ise 75. dakikada Domantas Sluta'dan geldi.

        Bu sonuçla birlikte yenilmezlik serisini sürdüren milliler, gruptaki puanını 11'e yükseltti ve maç fazlasıyla liderliğini sürdürdü. Litvanya ise 1 puanla grupta son sırada konumlandı.

        Milliler grupta gelecek hafta Hırvatistan'a konuk olacak. Litvanya, Ukrayna ile karşılaşacak.

