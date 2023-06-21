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Avrupa’nın en hızlı gelişen birkaç ekonomisinden bir tanesi olarak da gösterilen Litvanya, bu özelliği sebebiyle dünyanın gelişmiş ülkeleri sınıfında yer almaktadır. Peki, Litvanya para birimi nedir? Litvanya nüfusu kaç kişiden meydana gelmektedir? İşte, tüm detaylar…

Litvanya Nerede?

Litvanya hangi kıtada yer almaktadır sorusuna verilecek cevap Avrupa olacaktır. Avrupa’nın kuzeydoğusunda ve Baltık Denizi’nin kıyısında yer alan Litvanya; kuzeyde Letonya, doğuda Beyaz Rusya, güneyde ise Polonya ile komşudur. Baltık Denizi ise ülkenin batı kıyısında yer almaktadır.

Dünya Savaşı esnasında Almanya tarafından işgal edilen Litvanya, Almanların bölgeden çekilmesi üzerine Sovyetler Birliği ile yakınlaşmıştır. 2. Dünya Savaşı sırasında ise tamamen Nazi Almanya’sı ile Sovyetler Birliği etkisi altında kalmıştır. Almanların savaşı kaybetmesinin ardından Sovyetler Birliği egemenliği altına giren Litvanya; Sovyetler Birliği’nin dağılmasından kısa bir süre önce, 1990 yılında bağımsızlığını ilan etmiştir. Günümüzde batı dünyası ile yakın ilişkiler içinde olan Litvanya NATO, Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği gibi organizasyonların üyesi konumundadır.

Litvanya Başkenti

Üç Baltık ülkesinden bir tanesi olan Litvanya’nın başkenti, Vilnius’tur. Litvanya’nın başkenti olmasının yanı sıra en büyük şehri konumunda da olan Vilnius; aynı zamanda Baltık ülkelerinin de en büyük ikinci şehridir. 1920 ile 1939 yılları arasında Polonya egemenliği altına girmiş olan şehir; 1990 yılında bağımsız Litvanya’nın kurulmasının ardından başkent olarak ilan edilmiştir. Zengin tarihi geçmişi ve bünyesinde barındırdığı eserler sebebiyle 1994 yılında UNESCO’nun Dünya Mirasları Listesi’ne de giren Vilnius; Litvanya’nın önemli turizm merkezlerinden bir tanesidir.

Litvanya Nüfusu

2023 verilerine göre Litvanya’nın nüfusu 2 milyon 789 bin 533 kişiden meydana gelmektedir. Yerleşimin daha çok Baltık Denizi kıyısında yoğunlaşmış olduğu Litvanya’da %80 oranında Litvanlar yaşarken; onları %9 ile Ruslar, %8 ile Polonyalılar ve %2 oranıyla da Beyaz Ruslar takip etmektedir. Etnik açıdan oldukça zengin bir ülke olan Litvanya’da bu dört grup dışında Almanlar, Tatarlar, Letonlar, Yahudiler ve Romanlar da varlıklarını sürdürmektedirler. Litvanya’da nüfusun çoğunluğunun mensup olduğu inanç ise Hristiyanlığın Katolik mezhebidir. Nüfusun yaklaşık %80’i Katolik mezhebine mensupken, %4’ü ise Ortodoks inancına sahiptir.

Litvanya Para Birimi

2004 yılında Avrupa Birliği’ne üye olan Litvanya, 2014 yılında Avrupa Birliği Ekonomik ve Parasal Birliğe (Euro Bölgesi) katılmış ve 2015 yılında resmi para birimi olarak Euro’yu kullanmaya başlamıştır. Euro’ya geçmeden önce Litvanya’da kullanılan resmi para biriminin ismi ise Litvanya litasıdır. İlk kez 1922 yılında basılan bu para birimi, 2015 yılına kadar tedavülde kalmıştır.

Litvanya Bayrağının Anlamı

Üstte sarı, ortada yeşil ve altta kırmızı olmak üzere üç yatay eşit çizgiden meydana gelen Litvanya bayrağı, 2004 yılından beri kullanılmaktadır. Litvanya bayrağının en üstünde yer alan sarı renk Litvanya halkını, ortasında yer alan yeşil Litvanya’nın doğasını, en sonda yer alan kırmızı ise bağımsızlık savaşında dökülen kanları temsil etmektedir.

Litvanya Şehirleri

Litvanya’da toplam 103 şehir bulunmaktadır. Bu şehirler arasında öne çıkanlar ise şu şekildedir:

Vilnius

Kaunas

Telsial

Klaipeda

Alytus

Litvanya Türkiye Saat Farkı

Litvanya ile Türkiye arasında herhangi bir yerel saat farkı bulunmamaktadır.

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