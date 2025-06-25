Litvanya telefon kodu, plaka kodu ve para birimi nedir? Litvanya'da hangi alan adı uzantısı kullanılır?

İnternet siteleri açılırken karşınıza çıkan “.lt” uzantısı ise “Litvanya hangi alan adı uzantısı kullanıyor?” sorusunu akla getiriyor. Kısacası, telefon aramalarından web alan adlarına kadar Litvanya’nın kod dünyası sanıldığından daha renkli. Detaylar yazımızın devamında…

Kuzey Avrupa’nın Baltık sınırlı bu güzel ülkesini keşfetmeye karar verdiyseniz, Litvanya’ya dair pratik bilgileri bir arada görmek işinizi epey kolaylaştırır. Ülkeler arası iletişimde yanlış tuşlanan bir rakam, geciken bir ödemede kullanılan hatalı para birimi kodu ya da gümrükte sorulan plaka harfleri—bunların her biri seyahatinizin akışını sekteye uğratabilir. Bu nedenle “Litvanya telefon kodu kaçtır?”, “bankada hangi Litvanya para birimi geçerlidir?” veya “kiralık arabanın Litvanya plaka kodu nasıl görünür?” gibi soruların net cevaplarını bilmek bir tür güvence sağlar. Ayrıca e-ticaret veya blog projesi geliştiriyorsanız, Litvanya’ya yönelik bir alan adı almak için doğru ülke uzantısını seçmeniz gerekir.

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LİTVANYA TELEFON KODU

Litvanya’ya sabit hat veya cep telefonu üzerinden ulaşmak istiyorsanız, uluslararası çevirirken +370 rakamını başa eklemeniz gerekir. +370 kodunu çevirdikten sonra şehir kodu (örneğin Vilnius için 5) ve yedi haneli yerel numara gelir. Cep telefonları da yine +370 ile başlar; ardından “6” veya “5” ile başlayan sekiz rakamlı mobil numara yazılır.