Liverpool: 2 - Aston Villa: 0 | MAÇ SONUCU İngiltere Premier Ligi'nin 11. haftasında Liverpool, evinde Aston Villa'yı 2-0 mağlup etti. Darwin Nunez ve Mohamed Salah'ın golleriyle galibiyete ulaşan lider Liverpool, puanını 28'e yükseltti ve en yakın rakibi Manchester City ile arasındaki puan farkını 5'e çıkardı. Aston Villa ise haftayı 18 puanla tamamladı.

Habertürk Giriş: 10.11.2024 - 01:04 Güncelleme: 10.11.2024 - 01:07 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL