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        Haberler Spor Futbol İngiltere Liverpool: 4 - Tottenham: 0 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Liverpool: 4 - Tottenham: 0 | MAÇ SONUCU

        İngiltere Lig Kupası yarı final maçında Liverpool, konuk ettiği Tottenham'ı 4-0 mağlup etti. İlk maçı 1-0 kaybeden Liverpool, bu sonuçla İngiltere Lig Kupası Finali'nde Newcastle United'ın rakibi oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.02.2025 - 01:08 Güncelleme: 07.02.2025 - 01:08
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        İngiltere Lig Kupası yarı final rövanş karşılaşmasında Liverpool, sahasında Tottenham ile karşı karşıya geldi. Liverpool, 1-0 kaybettiği ilk maçın rövanşında Tottenham'ı 4-0 yendi.

        Liverpool'a galibiyeti getiren golleri 34. dakikada Cody Gakpo, 51. dakikada penaltıdan Muhammed Salah, 75. dakikada Dominik Szoboszlai ve 80. dakikada Van Dijk attı.

        Bu sonucun ardından Liverpool, İngiltere Lig Kupası'nda finale yükselen taraf oldu.

        Liverpool, İngiltere Lig Kupası finalinde Newcastle United ile karşı karşıya gelecek. İki takım arasındaki final karşılaşması 16 Mart Pazar günü oynanacak.

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