Trabzonspor’un genç yeteneği Abdülkadir Ömür’e, İngiliz devi talip oldu. Abdülkadir için İngiliz basını, Liverpool’un görüşmelere başladığını ve 27 milyon poundluk (190 milyon TL) bir teklif sunduğunu bildirdi. İngiliz basını, ‘Trabzonspor’un dahi oyuncusu Liverpool için bir fark yaratabilir’ yorumunda bulundu.





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