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        Haberler Spor Futbol İngiltere Liverpool, Bayern Münih'ten Ryan Gravenberch'i transfer etti - Futbol Haberleri

        Liverpool, Bayern Münih'ten Ryan Gravenberch'i transfer etti

        İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool, Almanya'nın Bayern Münih takımından Hollandalı futbolcu Ryan Gravenberch'i renklerine bağladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2023 - 01:03 Güncelleme: 02.09.2023 - 01:03
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        Gravenberch'i Liverpool kaptı
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        Liverpool Kulübü, 21 yaşındaki orta saha oyuncusuyla uzun süreli sözleşme imzalandığını açıkladı.

        İngiltere basınında transferin 40 milyon avro bonservis bedeliyle gerçekleştiği öne sürüldü.

        Ajax altyapısında yetişen Gravenberch, geçen sezon Bayern Münih'e imza atmıştı. Münih ekibinde 34 maçta forma giyen genç oyuncu, bir gol kaydetti.

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