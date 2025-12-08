Habertürk
        Liverpool'da Salah, Inter maçının kadrosunda yok! - Futbol Haberleri

        Liverpool'da Salah, Inter maçının kadrosunda yok!

        Premier Lig devi Liverpool, ayrılık yönünde açıklamalar yapan ve Arne Slot'u eleştiren Muhammed Salah'ı Inter maçı kadrosuna almadı.

        Giriş: 08.12.2025 - 19:04 Güncelleme: 08.12.2025 - 19:04
        Salah, dev maçın kadrosuna alınmadı!
        İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'da teknik direktör Arne Slot ile Mısırlı yıldız Muhammed Salah arasındaki kriz giderek derinleşiyor.

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarın deplasmanda İtalya'nın Inter takımıyla karşılaşacak Liverpool'da Muhammed Salah, maç kadrosuna alınmadı.

        Salah, ligde cumartesi günü oynanan ve 3-3 berabere biten Leeds United maçının ardından basına konuşmuş ve 13 Aralık'taki Brighton Hove Albion maçıyla Anfield Road'a veda edebileceğini söylemişti.

        Kulübü kendisine verilen sözleri tutmamakla suçlayan ve 3 maç üst üste yedek kulübesinde oturmasına sert tepki gösteren Salah, "Çok ama çok hayal kırıklığına uğradım. Bu kulüp için çok şey yaptım. Şimdi yedek kulübesinde oturuyorum ve nedenini bilmiyorum. Kulüp beni otobüsün altına atmış gibi görünüyor. Hissettiğim bu." ifadelerini kullanmıştı.

        Liverpool antrenmanına bu sabah katılan 33 yaşındaki futbolcunun, sağ kanatta kendi pozisyonunda oynayan Dominik Szoboszlai ile sohbeti, idmanın basına açık bölümünde kameralara yansıdı.

        Mısır Milli Takımı'nın formasını 21 Aralık'ta başlayacak Afrika Uluslar Kupası'nda giyecek Salah'ın orgarizasyon sonrasında Suudi Arabistan takımlarından birine transfer olma ihtimali de bulunuyor.

        İngiliz basınında, yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak isteyen Al Hilal'in Liverpool ile masaya oturmaya hazırlandığı iddia edildi.

