Liverpool'dan dev zarar: 57 milyon sterlin

Premier Lig ekibi Liverpool'un 2023-24 sezonundaki mali kaybı 57 milyon sterlin olarak açıklandı.

İngiliz kulübünden yapılan açıklamada 57 milyon sterlin mali kaybın başlıca nedeni, geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde yer alınmaması ve kulübün medya gelirlerinin 38 milyon sterlin azalarak 204 milyon sterline düşmesi gösterildi.