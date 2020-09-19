Liverpool, Diogo Jota'yı transfer etti

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 23 yaşındaki Portekizli milli futbolcu ile uzun süreli sözleşme imzalandı.
İngiliz basını, sözleşme süresinin 5 yıl olduğunu ve Liverpool'un, Jota'nın bonservisini 41 milyon sterlin karşılığında aldığını öne sürdü.
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