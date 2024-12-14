Liverpool- Fulham maçına sayılı saatler kaldı. Lig'de oynadığı 14 maçta 11 kez galip gelen Liverpool 2 beraberlik ve 1 yenilgiyle lider olarak (35 puan) haftayı tamamladı. Öte yandan Fulham 6 kez kazanırken 5 beraberlik, 4 yenilgiyle 10. sırada yer aldı. Liverpool deplasmanda oynadığı son Lig maçında Newcastle ile 3-3 berabere kalırken, Fulham ise evinde Arsenal ile 1-1 berabere kaldı. Peki, Liverpool- Fulham maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın detayları...