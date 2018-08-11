Liverpool M - CA Penarol rakamlar

Liverpool M ve CA Penarol, 12 Ağustos 2018 Pazar günü Uruguay Premier Lig Clausura maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 21:00. 1 puanlı Liverpool M 13. sırada bulunuyor, CA Penarol 7 puana sahip ve 2. sırada. Liverpool M, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. CA Penarol, geride kalan 5 maçta 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 744 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Liverpool M kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, CA Penarol sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Liverpool M son hafta oynanan Rampla Juniors FC maçında 1-0 yenildi.

CA Penarol ise Defensor Sporting karşılaşmasında 2-3 yenildi.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Liverpool M, 1 gol attı ve 1 gol yedi.

CA Penarol, dış sahada 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda CA Penarol 1 kez gol sevinci yaşadı, 0 kez topu ağlarında gördü.

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