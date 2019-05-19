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LNG gümrük işlemlerinde düzenleme

AA

Sıvılaştırılmış doğal gazın (LNG) serbest dolaşıma giriş işlemlerinin yapılacağı gümrük müdürlükleri belirlendi. Ticaret Bakanlığının konuya ilişkin Gümrük Genel Tebliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

LNG gümrük işlemleri

Tebliğle deniz yoluyla sıvı halde Türkiye Gümrük Bölgesi'ne getirilen ve gümrük gözetimi altında gaz haline dönüştürülerek limanda boru hattına verilen LNG'nin serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutulmasına ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.

Buna göre, LNG'nin serbest dolaşıma giriş beyannamesi ilgili kanunda belirtilen süreler içinde eşyanın boşaltılmasına başlanmadan önce tescil edilecek. Serbest dolaşıma giriş beyannamesi tescillenen ürüne ilişkin fatura veya diğer belgelerin, en geç tescilin yapıldığı ayı takip eden ayın 26'ncı gününe kadar gümrük idaresine ibrazının gerçekleştirilmesi gerekecek.

LNG'nin serbest dolaşıma girişine ilişkin gümrük işlemleri, Ege Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı Aliağa Gümrük Müdürlüğü, Batı Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı Tekirdağ Gümrük Müdürlüğü ve Doğu Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı İskenderun Gümrük Müdürlüğünde yapılacak.

Söz konusu ürünün ithalinin gerektirdiği altyapının kurulması halinde, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğünce diğer gümrük idareleri de yetkilendirilebilecek.

DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ İÇİN 100 MİLYON LİRA SERMAYE

Öte yandan Ticaret Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikle Ticaret Bakanlığı Döner Sermaye İşletmelerinin faaliyet alanlarına, çalışma usul ve esaslarına, gelir kaynaklarına, giderlerine, bütçesine, idari ve mali işlemlerine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Buna göre, Döner Sermaye İşletmeleri için 100 milyon lira sermaye tahsis edildi. İhtiyaç duyulması halinde tahsis olunan sermaye Cumhurbaşkanı tarafından 5 katına kadar artırılabilecek. Bağış ve yardımlar, tahsis edilen sermaye limitine bakılmaksızın sermayeye ilave edilecek.

Döner sermaye faaliyetlerinden elde edilecek karlar, bağış ve yardımlar, döner sermaye faaliyetlerinde kullanılmak üzere işletmeye verilen mallarla ayni yardımlar sermaye kaynaklarını oluşturacak.

Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğü bünyesine dahil edilen Döner Sermaye İşletmesinin her türlü taşınır, taşıt, araç, gereç ve malzemeleri, borç ve alacakları, hak ve yükümlülükleri, yazılı ve elektronik ortamdaki her türlü kayıt ve dokümanları, başka hiçbir işleme gerek kalmaksızın Bakanlık Döner Sermaye İşletmelerine devredilmiş sayılacak.

703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 30'uncu maddesiyle kaldırılan Döner Sermaye İşletmesine ait 20 milyon lira ödenmiş sermaye, Bakanlık Döner Sermaye İşletmelerinin mevcut 30 milyon lira ödenmiş sermayesine eklenecek.

Söz konusu yönetmelikle 5 Temmuz 2012 tarihli ve 28344 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği ile 4 Temmuz 2012 tarihli ve 28343 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Ekonomi Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı.

 

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