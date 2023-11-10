Locarno Film Festivali ilk kez İstanbul’da İstanbul Modern Sinema, dünyanın en eski festivallerinden biri olan Locarno Film Festivali'ni İstanbul'a taşıyor. Bu yıl festivalden ödüllerle dönen yapımların da yer aldığı 10 filmlik seçki, Türk Tuborg'un katkılarıyla 23 Kasım­–3 Aralık tarihleri arasında İstanbul'da ilk kez sinemaseverlerle buluşacak

Endüstri baskılarına rağmen sinemada yenilikçiliği öne çıkaran film seçkisi, tarzı ve etkinlikleriyle dünyanın en eski film festivallerinden biri olan Locarno Film Festivali’nde izleyiciyle buluşan filmler, Türkiye’de ilk kez İstanbul Modern Sinema’da gösteriliyor.

Geçtiğimiz yaz 76'ncı yaşını kutlayan İsviçre’nin en prestijli film etkinliği Locarno Film Festivali’nden ödüllerle dönen filmlerden oluşan bir seçkiyi hazırladıklarını dile getiren İstanbul Modern Film Küratörü Müge Turan, “Her yıl ağustos ayında düzenlenen ve dünyanın en eski festivallerinden biri olan Locarno Film Festivali, bu yıl da birbirinden etkileyici filmlere ev sahipliği yaptı. Seçkiyi hazırlarken farklı coğrafyalardan genç sinemacıların ödüllü filmlerini Türkiye'den izleyicilerle buluşturmayı önceliklendirdik” dedi.

Seçkide yer alan ve her biri Türkiye prömiyerini yapacak olan filmler arasında, bu yılki Altın Leopar’ın sahibi ve yurt dışına çıkma yasağı olan İranlı yönetmen Ali Ahmadzade’nin Kritik Bölge’si, 'En İyi Avrupa Filmi' seçilen Fransız sinemasının sıra dışı yönetmeni, Quentin Dupieux’nün son filmi Yannick ve festivalde 'En İyi Yönetmen' ödülünü kazanan Ukraynalı yönetmen Maryna Vroda imzalı Bozkır da bulunuyor.

Seçkide ayrıca;1950’ler Belgrad’ında tıp ve nükleer bilimler arasındaki tarihi bir kesişimi anlatan Formülün Bekçileri filmi de yer alıyor. Filmin yönetmeni ve aynı zamanda Sırp sinemasının ünlü oyuncularından Dragan Bjelogrlić, program kapsamında İstanbul’daki sinemaseverlerle bir araya geliyor.