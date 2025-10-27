Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Sinema Locarno Film Festivali İstanbul’da!

        Locarno Film Festivali İstanbul’da!

        İstanbul Modern Sinema, dünyanın en köklü film festivallerinden Locarno Film Festivali'ni üçüncü kez İstanbul'a taşıyor. 20-30 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek programda yer alan tüm filmler, Türkiye'de ilk kez gösterilecek...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.10.2025 - 15:36 Güncelleme: 27.10.2025 - 15:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Locarno Film Festivali İstanbul'da!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İsviçre’nin en köklü ve prestijli festivallerinden Locarno Film Festivali’nin 78. edisyonunda öne çıkan yapımlar, Türk Tuborg A.Ş’nin katkıları, Goethe Institut Istanbul, İsviçre İstanbul Başkonsolosluğu ve Avusturya Kültür Ofisi destekleriyle İstanbul Modern Sinema’nın ev sahipliğinde sinemaseverlerle buluşacak. Ağustos ayında gerçekleşen festivalden derlenen programda, tamamı Türkiye prömiyeri olacak 10 film yer alıyor.

        Hasan ile Gazze’de
        Hasan ile Gazze’de

        Bağımsız ve yenilikçi sinemayı savunan yaklaşımıyla dünya film festivalleri arasında özgün bir konuma sahip olan festivalin öne çıkan filmleri arasında yönetmen Kamal Aljafari’nin 2001 yılında Gazze Şeridi’ni ziyaret ederek eski bir hücre arkadaşını bulmaya çalıştığı dönemde çektiği Hasan ile Gazze’de (With Hasan in Gaza) ve Sophy Romvari’nin Vancouver Adası’nda ailesinin geçmişiyle yüzleşen genç bir kadının hikâyesini anlattığı Mavi Balıkçıl (Blue Heron) yer alıyor.

        Mavi Balıkçıl
        Mavi Balıkçıl

        Seçkideki diğer filmler arasında ise Locarno Film Festivali’nin en büyük ödülü olan Altın Leopar’ın sahibi Japon film İki Mevsim, İki Yabancı (Tabi to Hibi) ve bir hastane ameliyathanesinde gece vardiyasında görevli bir hemşireyi izleyen, İsviçre’nin Oscar yarışındaki adayı olan Gece Vardiyası (Heldin) bulunuyor.

        Gece Vardiyası
        Gece Vardiyası

        Bu çok özel program 20-30 Kasım tarihleri arasında sanatseverlerle buluşacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Locarno Film Festivali
        #İstanbul Modern
        #sinema
        #müze
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Fidan'dan Karadağ'la kritik görüşme
        Bakan Fidan'dan Karadağ'la kritik görüşme
        Sıcaklık 10 derece birden düşüyor, yağış geliyor!
        Sıcaklık 10 derece birden düşüyor, yağış geliyor!
        İki maganda ve iki saldırıya uğrayan kadın!
        İki maganda ve iki saldırıya uğrayan kadın!
        Kulüplerden bahis tepkisi: O hakemler açıklansın!
        Kulüplerden bahis tepkisi: O hakemler açıklansın!
        Hacıosmanoğlu: 571 hakemin 152'si bahis oynuyor!
        Hacıosmanoğlu: 571 hakemin 152'si bahis oynuyor!
        Türk hakemliğinde bahis depremi!
        Türk hakemliğinde bahis depremi!
        Mobil hızda 10 kat artış, sabitte 101. sıra!
        Mobil hızda 10 kat artış, sabitte 101. sıra!
        Trump'tan Putin'e: Füze test etmek yerine savaşı bitirmeli
        Trump'tan Putin'e: Füze test etmek yerine savaşı bitirmeli
        Türkiye'nin ilk hızlı tren fabrikası
        Türkiye'nin ilk hızlı tren fabrikası
        Tedesco'nun Gaziantep 11'i
        Tedesco'nun Gaziantep 11'i
        Topkapı Sarayı'nın gizli geçidi: Kedi kapısı
        Topkapı Sarayı'nın gizli geçidi: Kedi kapısı
        Bokele'nin kırmızı kartı doğru mu?
        Bokele'nin kırmızı kartı doğru mu?
        Karadağ Türk vatandaşlarına vizesiz geçişi askıya almayı planlıyor
        Karadağ Türk vatandaşlarına vizesiz geçişi askıya almayı planlıyor
        "Bana göz kırptı"
        "Bana göz kırptı"
        Bisikletiyle ölüme uçmuştu! Bilirkişi: Fren sisteminde işlem yapılmış!
        Bisikletiyle ölüme uçmuştu! Bilirkişi: Fren sisteminde işlem yapılmış!
        Sizi de seyahat kaşıntısı tutuyor mu?
        Sizi de seyahat kaşıntısı tutuyor mu?
        Yakılmış ceset anahtardan tespit edildi!
        Yakılmış ceset anahtardan tespit edildi!
        Sayıları sadece 358 bin
        Sayıları sadece 358 bin
        "Yanlış anlayanlar var"
        "Yanlış anlayanlar var"
        27 Ekim - 2 Kasım haftası burç yorumlarınız
        27 Ekim - 2 Kasım haftası burç yorumlarınız