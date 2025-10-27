Locarno Film Festivali İstanbul’da!

İsviçre’nin en köklü ve prestijli festivallerinden Locarno Film Festivali’nin 78. edisyonunda öne çıkan yapımlar, Türk Tuborg A.Ş’nin katkıları, Goethe Institut Istanbul, İsviçre İstanbul Başkonsolosluğu ve Avusturya Kültür Ofisi destekleriyle İstanbul Modern Sinema’nın ev sahipliğinde sinemaseverlerle buluşacak. Ağustos ayında gerçekleşen festivalden derlenen programda, tamamı Türkiye prömiyeri olacak 10 film yer alıyor.

Hasan ile Gazze’de

Bağımsız ve yenilikçi sinemayı savunan yaklaşımıyla dünya film festivalleri arasında özgün bir konuma sahip olan festivalin öne çıkan filmleri arasında yönetmen Kamal Aljafari’nin 2001 yılında Gazze Şeridi’ni ziyaret ederek eski bir hücre arkadaşını bulmaya çalıştığı dönemde çektiği Hasan ile Gazze’de (With Hasan in Gaza) ve Sophy Romvari’nin Vancouver Adası’nda ailesinin geçmişiyle yüzleşen genç bir kadının hikâyesini anlattığı Mavi Balıkçıl (Blue Heron) yer alıyor.

Mavi Balıkçıl

Seçkideki diğer filmler arasında ise Locarno Film Festivali’nin en büyük ödülü olan Altın Leopar’ın sahibi Japon film İki Mevsim, İki Yabancı (Tabi to Hibi) ve bir hastane ameliyathanesinde gece vardiyasında görevli bir hemşireyi izleyen, İsviçre’nin Oscar yarışındaki adayı olan Gece Vardiyası (Heldin) bulunuyor.