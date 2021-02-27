Logan: Wolverine oyuncuları kimler? Logan: Wolverine konusu nedir? Sorusu sinemaseverler tarafından merak konusu oldu. 2017 yapımı Amerikan süper kahraman filmi. X-Men film serisinin onuncu ve Wolverine karakterinin üçüncü ve son filmi olarak tasarlanmıştı.

LOGAN: WOLVERİNE OYUNCULARI KİMLER?

Hugh Jackman, Logan / Wolverine

Patrick Stewart, Charles Xavier l / Professor X

Richard E. Grant, Zander Rice

Boyd Holbrook, Donald Pierce

Stephen Merchant, Caliban

Dafne Keen, Laura Kinney

LOGAN: WOLVERİNE KONUSU NEDİR?

James Mangold'un film için geliştirim senaryosu yazmak için görüşmelerde olmasıyla ,5 Kasım 2013'te Deadline.com, 20th Century Fox'un başka bir Wolverine filmi için görüşmelere başladığını açıkladı ve Lauren Shuler Donner The Donners' Company yapım şirketi adı altında filmi yapılandırmak için geri döndü. 13 Kasım 2013'te Entertainment Weekly ile bir röportajında Hugh Jackman, Logan olarak başka bir filmde oynayacağını ne onayladı ne de reddetti. Jackman ayrıca ''Jim ve Lauren Shuler-Donner ile bunu yapmak isterim çünkü harika bir deneyime sahibiz. Gerçekten de Wolverine filmiyle gurur duydum'' dedi.19 Kasım 2013'te Collider.com ile bir röportajında James Mangold, filmin ne yapım öncesinin ne de yazım sürecinin başlamadığını söyledi.

Wolverine filminin gösterime girmesinden kısa süre sonra 19 Kasım 2013'te Mangold olası bir devam filminden bahsetti. 5 Aralık 2013'te Vanity Fair ile bir röportajında Jackman filmin gelişimin çok erken aşamasında olduğunu belirterek, karakter olarak görev süresinin sonuna yaklaştığını söyledi.Jackman ayrıca, Mangold ile olası fikirler hakkında konuşmaya başladığını açıkladı ve ekledi; ''Jim Mangold ve ben dün gece telefonda fikirlerle ilgili konuştuk fakat henüz senaryo ve yazar yok, yani yol biraz uzun''.

16 Mart 2014'te Mangold'un çekimlere, X-Men: Apocalypse filminden sonra, geçici arka arkaya çekim tasarısıyla başlayacağı açıklandı. 20 Mart 2014'te 20th Century Fox filmin gösterim tarihini 3 Mart 2017 olarak ayarladı. 20th Century Fox'un açıklamasından sonra The Hollywood Reporter James Mangold'un yönetmen olarak yapıma girdiğini açıkladı. 20th Century Fox David James Kelly'yi, Mangold'un şimdiye kadarki isimsiz parçası olan senaryoyu kaleme alması için tuttuğunu onaylarken, Deadline.com Hugh Jackman'ın rolünü tekrarlayacağını açıkladı. 30 Nisan 2014'te Jackman, SFX Magazine ile bir röportajında Wolverine filminde ulaştıklarından daha ileri gidebileceklerinden bahsederken, Logan karakteri için olan hırslı duyguları hakkında da konuştu. Jackman senaryo gelişiminin başarısının Jackman'ın dönüp dönmeyeceğine karar vereceğini vurguladı; ''İmza atmadım. Gerçekten de sonuncusuna göre daha iyi olmazsa bunu yapmayacağım''

24 Nisan 2015'te The Wrap, Mangold'un hala senaryo yazım sürecini denetlemesiyle birlikte, Michael Green'in senaristlik görevlerini devraldığını açıkladı.Jackman çekim yerlerindeki belirsizliği ifade etmesine rağmen Mangold'un gelecek yıl çekimlere başlamayı tasarladığından bahsetti. 25 Eylül 2015'te Fox'tan Mark Miller, Mangold'un filminin Jackman tarafından daha önce üstü kapalı olarak söylenilen İhtiyar Logan hikâyesinin hafif bir uyarlaması olacağını doğruladı.