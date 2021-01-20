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Lokanta usulü işkembe çorbası nasıl yapılır? İşkembe çorbası terbiyesi

Türkiye'ye özgü lezzetlerden bahsedilecekse ilk sıralarda adı geçecek bir yemek olan işkembe çorbasını bizim için bu kadar önemli yapan şey ne? Kolay sindiriliyor olması ve baş ağrısına iyi gelmesi sebebiyle özellikle alkolün fazla kaçırıldığı geceler bir işkembe çorbasıyla biter. Lokantalarda içilen işkembe çorbasının aynısını evde pişirmek de mümkün. Peki, iyi bir işkembe çorbası için nelere dikkat edilmeli? Lokanta usulü işkembe çorbası nasıl yapılır? İşkembe çorbası terbiyesi

Lokanta usulü işkembe çorbası nasıl yapılır? İşkembe çorbası terbiyesi

İşkembe çorbası oldukça zahmetli, hele evde yapılması daha da zor olan bir çorbadır. Ama tadına da doyulmaması bu durumu görmemeye yetiyor.

İşkembe Çorbası Tarifi Malzemeleri:

  • 1 tane koyun veya dana işkembesi

İşkembe Çorbası Terbiyesi için:

  • 4 yemek kaşığı, un
  • 4 yemek kaşığı, yoğurt
  • 1 tane limon
  • Su, tuz

İşkembe Çorbası Üzeri için:

  • 2 diş sarımsak
  • Sirke

İşkembe Çorbası Tarifi Hazırlanması:

Büyük bir tencerede ya da düdüklü tencerede önce işkembe pişirilir.

Bu arada; bir kâsede yoğurt, limon suyu, un ve soğuk su karıştırılır azar azar sıcak su ilave edilerek devam edilir ve terbiye hazırlanır.

Haşlanan işkembeler küçük küçük doğranır ve tencereye alınır.

Üzerine yavaş yavaş terbiye dökülerek sürekli karıştırılır ve tuz eklenir.

Biraz daha pişirilir.

Sarımsak dövülür ve içine sirke ve az pul biber eklenerek sosu hazırlanır.

İşkembe pişince ocaktan alınır.

Yanında sosuyla servise hazır olur.

Afiyet olsun!

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